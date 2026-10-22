Bienal de la Producción: el intendente Gustavo Bastian destacó el diálogo entre lo público y lo privado

El intendente de San José, Gustavo Bastian inauguró la Bienal de Producción y resaltó la importancia de la articulación entre el sector privado y las instituciones del Estado.

Con la presencia de autoridades municipales, provinciales, representantes del sector empresario e instituciones de la región, se realizó este jueves el acto de apertura de la Bienal de la Producción, que tiene lugar en las instalaciones de los nuevos hangares de la empresa avícola Las Camelias.

La ceremonia contó con la participación del intendente de San José, Gustavo Bastian; el presidente de Las Camelias, Raúl Marsó; el presidente de la Asociación Civil Empresaria Alejo Peyret, Elvio Voefray; y el ministro de Desarrollo Económico de la Provincia de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, junto a empresarios, comerciantes, emprendedores, representantes institucionales e invitados especiales.

Durante su alocución, Bastian destacó el trabajo de las distintas empresas y firmas comerciales que integran la entidad, para concretar un evento de estas características.

El intendente remarcó que la realización de la bienal es el resultado del compromiso y la articulación entre el sector privado, las instituciones y el Estado, y valoró la decisión de generar en San José un ámbito que permita mostrar la capacidad productiva de las empresas locales, regionales y provinciales, consignó el portal El Entre Ríos.

Sostuvo además que este tipo de iniciativas permiten generar nuevas oportunidades, fortalecer el entramado empresarial y favorecer el intercambio entre los distintos actores vinculados a la producción.

Asimismo, destacó el rol que cumplen las empresas radicadas en San José y en el departamento Colón como generadoras de empleo y de crecimiento para la región, reafirmando la importancia de continuar acompañando al sector productivo.