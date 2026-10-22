Colón abrió nuevas oportunidades comerciales en Paraguay y promocionó su oferta turística

La Municipalidad de Colón, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, participó junto al Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER) de una importante acción de promoción internacional desarrollada el jueves 15 de octubre de 2026 en la Embajada Argentina en Paraguay, en la ciudad de Asunción.

La actividad se realizó en el marco del encuentro Visit Argentina Asunción, una iniciativa orientada a presentar destinos turísticos argentinos, promover el intercambio comercial y generar vínculos con agencias de viajes y operadores del mercado paraguayo.

La presencia de Colón permitió dar a conocer sus principales atractivos y avanzar en la apertura de nuevas oportunidades de comercialización turística, en una estrategia que busca ampliar los mercados emisores de visitantes y fortalecer la actividad durante todo el año.

Más de 20 contactos comerciales con el sector turístico paraguayo

Uno de los principales resultados de la jornada fue el contacto directo establecido con más de 20 empresas y agencias de turismo paraguayas, entre ellas cinco operadoras mayoristas y 15 agencias minoristas.

Las reuniones permitieron presentar las características del destino, intercambiar información sobre las propuestas disponibles y explorar posibilidades para incorporar a Colón dentro de los productos que comercializan las empresas de viajes.

Desde la Secretaría de Turismo y Cultura destacaron la recepción de los operadores paraguayos y el interés demostrado por conocer nuevas experiencias turísticas en Argentina.

Para buena parte de los representantes del sector, Colón resultó un destino novedoso, generando consultas sobre su ubicación, infraestructura, atractivos y posibilidades de visita.

Termas, naturaleza e historia: una oferta que despertó interés

Durante los encuentros se difundió la diversidad de propuestas que ofrece Colón, con especial énfasis en sus complejos termales, entornos naturales, patrimonio histórico y cultural, gastronomía, alojamientos y servicios turísticos.

La combinación de experiencias constituye una oportunidad para presentar al destino como una alternativa para viajes familiares, escapadas y estadías de descanso, así como para el desarrollo de productos turísticos que puedan comercializarse en diferentes momentos del año.

La participación también permitió mostrar el potencial de Colón dentro de la oferta turística de Entre Ríos, articulando sus atractivos con otros destinos de la provincia.

Un mercado de cercanía con oportunidades de crecimiento

Desde la Secretaría de Turismo y Cultura valoraron especialmente las posibilidades que ofrece Paraguay como mercado emisor de visitantes.

“Paraguay es un mercado estratégico y de cercanía que busca nuevas experiencias. Nos volvimos con una agenda de trabajo muy positiva y con operadores que no conocían Colón y se fueron muy interesados en comercializarlo”, señalaron.

Los contactos generados constituyen una primera instancia de vinculación profesional, que permitirá continuar el intercambio de información sobre el destino y explorar nuevas alternativas de promoción y comercialización.

La iniciativa apunta a complementar los mercados turísticos tradicionales de Colón, incorporar nuevas oportunidades y consolidar una presencia sostenida en destinos internacionales próximos.

Colón también participó de la Feria Internacional de Turismo del Paraguay

La agenda de promoción desarrollada en Asunción tuvo continuidad en la Feria Internacional de Turismo del Paraguay (FITPAR), realizada del 16 al 18 de octubre.

En esta instancia, Entre Ríos contó con un espacio promocional junto a la Municipalidad de Colón para difundir la oferta turística provincial, establecer nuevas vinculaciones y acercar las experiencias del destino a visitantes y referentes del sector.

La participación conjunta permitió ampliar el alcance de la presentación inicial realizada en la Embajada Argentina, combinando las reuniones comerciales con acciones de difusión turística y promoción regional.

Una estrategia sostenida de promoción turística

La presencia de Colón en Paraguay forma parte del trabajo que lleva adelante la Municipalidad, junto con organismos provinciales y nacionales, para fortalecer el posicionamiento del destino y generar oportunidades para el sector turístico local.

Esta línea de acción se complementa con la participación en ferias y encuentros profesionales, las campañas digitales orientadas a distintos públicos y la promoción de experiencias vinculadas al termalismo, la naturaleza, la gastronomía y el patrimonio regional.

De cara a la temporada de verano 2026-2027, el Municipio continúa impulsando acciones destinadas a mantener a Colón presente en nuevos mercados, favorecer la llegada de visitantes y fortalecer la actividad económica relacionada con alojamientos, gastronomía, comercios y prestadores turísticos.

La apertura de vínculos comerciales en Paraguay constituye un nuevo paso en ese camino, con el objetivo de transformar el interés de los operadores internacionales en futuras oportunidades para Colón y la región.