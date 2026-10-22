Colón lidera un ranking provincial de municipios argentinos y está entre los 11 mejores del país

La ciudad de Colón alcanzó el primer puesto de Entre Ríos y el undécimo lugar a nivel nacional en el ranking 2026 elaborado por la plataforma independiente Municipios Argentinos, que reúne y compara información de 2.280 gobiernos locales de todo el país.

El relevamiento otorgó a Colón una calificación general de 69,6 puntos sobre 100, ubicándola entre los municipios mejor posicionados de la Argentina y en el primer lugar de la provincia, de acuerdo con los resultados publicados al 15 de octubre.

La clasificación constituye un reconocimiento destacado para la ciudad en materia de publicación de información pública, servicios, seguridad y gestión institucional.

Un relevamiento nacional sobre la gestión municipal

La plataforma Municipios Argentinos presenta un índice que combina distintas dimensiones de la administración local, a partir del análisis de información pública y datos estadísticos.

La transparencia y el acceso a la información representan el 50% de la ponderación general; los servicios y la seguridad, el 35%; y los mecanismos de control, el 15%.

En esta evaluación, Colón obtuvo 75 puntos sobre 100 en transparencia, un componente que contempla la disponibilidad de información presupuestaria, documentación administrativa y otros instrumentos de consulta ciudadana.

Asimismo, la ciudad alcanzó el primer puesto entre los 14 municipios comprendidos en su grupo de comparación poblacional, denominado Medianos.

Información pública al alcance de los vecinos

Desde el inicio de la gestión encabezada por el intendente José Luis Walser, la Municipalidad de Colón viene desarrollando distintas acciones orientadas a ampliar el acceso a la información pública y promover una administración más abierta.

A través de su portal oficial, el Municipio dispone de un espacio de Gobierno Abierto que reúne herramientas como el Presupuesto Municipal, Cuentas Claras, el Boletín Oficial, decretos del Departamento Ejecutivo y sistemas de información y monitoreo de los servicios públicos.

Estas herramientas permiten que vecinos, instituciones y medios de comunicación consulten información vinculada con la administración municipal y el funcionamiento de distintas áreas de gobierno.

El Municipio también adhirió en 2024 al programa provincial Entre Ríos Transparente, reafirmando una línea de trabajo que incluye la publicación de información institucional y de las remuneraciones de funcionarios y concejales.

Un resultado destacado que también plantea nuevos desafíos

“La posición obtenida en el ranking representa un resultado favorable para Colón y una oportunidad para seguir profundizando la transparencia, la modernización administrativa y la mejora de los servicios públicos”, se indicó oficialmente.

Al mismo tiempo, el propio relevamiento identifica aspectos susceptibles de mejora y distingue la información disponible de aquella que todavía requiere mayor publicación o verificación.

Desde la Municipalidad se considera importante “continuar fortaleciendo estos instrumentos, facilitando el acceso a datos públicos y promoviendo una relación cercana y responsable con la comunidad”.

Colón entre los municipios mejor posicionados de la Argentina

Con el primer puesto provincial, el undécimo lugar nacional y una calificación de 69,6 puntos, Colón se destaca en un relevamiento que permite comparar gobiernos locales de distintas provincias y dimensiones poblacionales.

“El resultado se suma a las políticas de apertura de información pública y modernización de los servicios municipales, con el objetivo de seguir construyendo una administración accesible, eficiente y comprometida con las necesidades de la comunidad”, se indicó.

Para consultar los resultados y la metodología: https://municipiosargentinos.net/ranking/

Portal de Gobierno Abierto de Colón: https://colon.gov.ar/gobierno/gobierno-abierto/