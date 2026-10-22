El viceintendente de Paraná presentó los paneles solares que abastecen de energía al edificio del HCD

David Cáceres presentó el funcionamiento del sistema de paneles solares instalado en el techo del HCD de la Municipalidad de Paraná.

El viceintendente de Paraná y presidente del Honorable Concejo Deliberante, David Cáceres, mostró el funcionamiento del sistema de paneles solares instalado en el techo del inmueble ubicado en la intersección de las calles Corrientes y Andrés Pazos. Según indicó, “desde su puesta en marcha, hace 11 meses, se generaron más de 40.000 kilovatios hora (kWh), lo cual cubre el consumo de energía eléctrica del edificio.

Con el objetivo de avanzar hacia el autoabastecimiento mediante fuentes limpias y renovables, optimizar los recursos públicos y promover el ahorro, la actual gestión del Concejo Deliberante de Paraná llevó adelante la instalación de 60 paneles solares bifaciales, con una vida útil estimada de 25 años y mínimos requerimientos de mantenimiento.

La obra se realizó el año pasado y, desde su puesta en funcionamiento, el sistema ha producido electricidad suficiente para cubrir la demanda del inmueble, donde también funciona el Salón Mariano Moreno, contribuyendo además al abastecimiento de otras dependencias municipales.

“Hoy el edificio produce toda la energía que consume”, resumió Cáceres. Además, explicó que, cuando la generación supera la demanda, el excedente se inyecta a la red eléctrica, lo que representa un ahorro para el municipio, se detalló a través de un comunicado de prensa.

El viceintendente destacó especialmente el impacto ambiental de la iniciativa. “El cuidado del medio ambiente es una de las preocupaciones de nuestra sociedad, y la política y el Estado deben asumirla y responder con acciones concretas. Estas decisiones marcan un camino y expresan un compromiso”, sostuvo.

Asimismo, hizo referencia a la situación energética en el actual contexto de ajuste y retracción del Estado. “Hoy la electricidad es un recurso fundamental que debemos cuidar. La desregulación de los precios y la eliminación de los subsidios han provocado que su costo sea cada vez mayor. Pero, además, la falta de inversión y mantenimiento por parte del Gobierno nacional plantea un escenario preocupante para el suministro en el futuro inmediato. En ese sentido, creo que esta decisión también representa un aporte importante”, señaló en el comunicado de prensa.

Por último, Cáceres remarcó: “El cuidado de nuestro ambiente, la utilización de fuentes de energía limpias y renovables y la responsabilidad en la administración de los recursos públicos forman parte de una política permanente de la gestión de la intendenta Rosario Romero. Esta iniciativa es un aporte más para seguir construyendo la ciudad que queremos”.