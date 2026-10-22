La comuna de Pronunciamiento fue intimada por incendios en basurales y acopio ilegal de envases químicos

El Ministerio de Desarrollo Económico de la provincia, a través de la Dirección de Ambiente y Cambio Climático, emitió una severa notificación e intimación formal a la Municipalidad de Pronunciamiento tras constatar graves irregularidades ambientales en el predio de disposición final de residuos local.

La medida se originó a raíz de una inspección técnica efectuada el pasado 21 de octubre de 2026 en el predio. En el lugar, los inspectores detectaron cuatro focos ígneos activos con una propagación del fuego hacia terrenos colindantes. La combustión a cielo abierto de residuos sólidos urbanos infringe de manera directa el artículo 7° de la Ley Provincial N° 10.311, generando un severo riesgo para la salud de la población, la biodiversidad y la seguridad vial de la Ruta Provincial N° 23 debido a una densa cortina de humo.

Asimismo, el informe técnico comprobó el ingreso y acopio previo de envases vacíos de fitosanitarios en el predio municipal, lo que constituye una infracción a la Ley Nacional N° 27.279. Desde la cartera ambiental recordaron que estos elementos tienen estrictamente prohibido llegar a los basurales comunes y deben ser derivados exclusivamente a los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT). A esto se suma el incumplimiento del municipio respecto al régimen de ordenamiento e información de la Resolución N° 133/09 SMA.

Exigencias

Mediante la disposición oficial, la Provincia ordenó la prohibición total y absoluta de cualquier actividad de quema o incineración en el predio y exigió la extinción inmediata y total de cualquier foco activo mediante tareas de sofocación y enfriamiento.

A su vez, se fijó un plazo perentorio de diez días hábiles para que el Departamento Ejecutivo Municipal cumpla con cuatro puntos clave:

-Garantizar que no ingresen más envases de fitosanitarios al sitio y presentar los remitos que certifiquen su destino final en un CAT.

-Presentar el Plan Local de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), incluyendo línea de base, plan por corrientes de residuos, control de quemas y remediación del lugar afectado.

-Informar el sistema de gestión y disposición de residuos biopatogénicos y peligrosos (bajo las leyes N° 24.051 y N° 8.880) y especificar si la localidad está adherida a dicha normativa.

-Asegurar el cierre físico de los accesos al predio mediante portones y establecer custodia permanente para frenar los vuelcos clandestinos.

Finalmente, el Gobierno provincial dispuso la apertura formal de un proceso sumarial contra el municipio por las múltiples infracciones a la legislación ambiental vigente.

Fuente: El Entre Ríos