Pasinatto destacó la importancia del desarrollo productivo regional

22 de Octubre de 2026 - 18:07
El intendente de Mansilla, Francisco Pasinatto, destacó la importancia de la XII Jornada de Desarrollo Productivo y Competitividad, realizada en Paraná, un encuentro que reunió a referentes políticos y empresariales de la Región Centro para debatir sobre el presente y el futuro productivo de nuestra región.
Durante la jornada, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto a sus pares de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, coincidieron en la importancia de fortalecer el trabajo conjunto para potenciar el desarrollo económico y productivo.
Entre los principales ejes abordados se destacaron:
Infraestructura estratégica: mejorar rutas, conectividad y logística para fortalecer la producción y reducir costos.
Articulación público-privada: promover el trabajo conjunto con el sector empresarial para generar empleo y atraer inversiones.
Innovación y financiamiento: impulsar la incorporación de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y herramientas de crédito que acompañen el crecimiento de las PyMEs.
"Desde Mansilla, seguimos apostando al diálogo, la articulación y el trabajo conjunto para generar oportunidades, fortalecer la producción y contribuir al crecimiento de nuestra comunidad y de toda la región. ¡Más desarrollo, más producción y más oportunidades para todos!", sostuvo Pasinatto.