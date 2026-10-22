Pasinatto destacó la importancia del desarrollo productivo regional

El intendente de Mansilla, Francisco Pasinatto, destacó la importancia de la XII Jornada de Desarrollo Productivo y Competitividad, realizada en Paraná, un encuentro que reunió a referentes políticos y empresariales de la Región Centro para debatir sobre el presente y el futuro productivo de nuestra región.

Durante la jornada, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto a sus pares de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, coincidieron en la importancia de fortalecer el trabajo conjunto para potenciar el desarrollo económico y productivo.

Entre los principales ejes abordados se destacaron: Infraestructura estratégica: mejorar rutas, conectividad y logística para fortalecer la producción y reducir costos.

Articulación público-privada: promover el trabajo conjunto con el sector empresarial para generar empleo y atraer inversiones.

Innovación y financiamiento: impulsar la incorporación de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y herramientas de crédito que acompañen el crecimiento de las PyMEs.