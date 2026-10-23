Desde noviembre habrá una nueva línea del servicio de transporte urbano en Paraná

La propuesta contempla la incorporación de una nueva línea (línea S) y la ampliación de los recorridos de las líneas B, M y P. Además, el actual ramal P2 pasará a constituirse como la línea R.

"Este cambio permitirá mejorar su identificación, facilitar la comunicación con los vecinos e incorporar el servicio al sistema de boleto combinado, ampliando las alternativas de traslado para los usuarios", señalaron desde el Municipio.

Entre las zonas alcanzadas por la ampliación del servicio se encuentran avenida Newbery desde Circunvalación, Miguel David, Blas Parera, Rondeau, Almirante Brown y avenida Ramírez. Además, la zona de La Toma contará con dos líneas de transporte, permitiendo que la línea B conecte el norte y el sur de la ciudad.

Según la comunicación oficial, las mejoras y modificaciones se definieron a partir de mesas de trabajo y articulaciones con vecinos de la ciudad, quienes se verán beneficiados con las nuevas medidas.

Los cambios están previstos para principios de noviembre. "Próximamente se brindará información detallada sobre los nuevos recorridos y la implementación de los servicios", explicaron desde el Municipio a APF.