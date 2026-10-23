El intendente de Puerto Yeruá presentó su renuncia por cuestiones personales y de salud

Renunció Daniel Benítez, intendente de Puerto Yeruá, departamento Concordia. La decisión fue dada a conocer este martes 20 de octubre mediante una presentación formal dirigida a Liliana Sgüerzo, viceintendente de la localidad y presidenta del Honorable Concejo Deliberante.

Benítez, que se encontraba casi al fin de su segundo gobierno, solicitó al cuerpo legislativo que acepte su renuncia “formal y voluntaria”, que entraría en vigencia desde el 31 de octubre de 2026. El jefe comunal precisó que la dimisión se debe a razones estrictamente personales, familiares y de salud.

En ese marco, expresó el agradecimiento por el acompañamiento de los integrantes del Concejo Deliberante, funcionarios, trabajadores municipales y vecinos durante sus años de gestión, consignó El Entre Ríos.

Ante su salida, la Municipalidad de Puerto Yeruá quedaría bajo el mandato de Liliana Sgüerzo, actual viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante.