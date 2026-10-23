El lago de Salto Grande creció por encima de sus marcas habituales y cubrió las playas del Perilago

El lago de Salto Grande presenta un nivel que supera las marcas habitualmente observadas en distintos sectores del perilago concordiense. El avance del agua cubrió las superficies de arena de varias playas, luego de jornadas en las que la bajante había dejado al descubierto restos de árboles cortados durante la construcción de la represa.

En una recorrida que realizó Diario Río Uruguay se pudo constatar el cambio en Puerto Luis, donde permanece amarrada una importante cantidad de embarcaciones. Allí, el agua avanzó por encima de las referencias habituales de la costa.

La misma situación se observó en Península Soler y en los sectores de playa del recorrido hacia Punta Viracho. En los puntos visitados, las franjas de arena quedaron completamente cubiertas por el lago.

Qué informó Salto Grande

La recuperación del embalse había sido anticipada por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. En su informe del 14 de octubre, el organismo explicó que retendría parte del agua que ingresaba al complejo, lo que elevaría gradualmente el lago hasta alcanzar valores más frecuentes para ese mes.

El parte del jueves 22 de octubre ubicó el nivel del embalse en 35,05 metros a las 8. Para las horas siguientes, el organismo proyectó una tendencia hacia los 34,90 metros, con el vertedero abierto. Esa previsión indica que el ascenso observado en los últimos días no implica que el lago vaya a continuar subiendo de manera inmediata.

Aguas abajo, el río Uruguay continúa crecido con relativa estabilidad respecto de los niveles de los últimos días y una leve tendencia descendente en las previsiones. El comunicado del jueves estableció que, hasta las 15 de este viernes 23 de octubre, las cotas máximas no superarían los 10,60 metros en Concordia y los 10,90 metros en Salto.

Puerto Luis con sus orillas desbordas. (FOTO: Diario Río Uruguay)

Carpinchos junto a los caminos

El avance del agua también coincidió con una mayor permanencia de carpinchos en los bordes de los caminos del perilago. Durante la recorrida se observaron grupos en sectores próximos a las calles, con menos superficie de costa disponible.

Si bien es habitual encontrarlos en esa zona, donde suelen buscar refugio durante la noche, con el aumento del lago muchos permanecen junto a los caminos tanto de día como en horario nocturno, según el relevamiento periodístico.

Las manadas de estos grandes roedores se suman a las playas cubiertas y a la modificación de la línea de costa entre los cambios que dejó el ascenso del embalse.