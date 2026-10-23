El Niño en Gualeguay: “Invertimos 1.800 millones de pesos con recursos propios en obras”, afirmó Bogdán

La intendenta de Gualeguay, Dora Bogdán (JxC), brindó un detalle del trabajo y las obras que se realizan en la ciudad para mitigar los efectos y consecuencias del Fenómeno del Niño que se avecina.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bogdán admitió que “sin duda alguna” la mayor preocupación de este momento es el agua, pero dijo estar “más tranquila en cuanto al avance de las obras”. En tal sentido mencionó que desde el municipio “hemos invertido 1.800 millones de pesos con recursos propios, donde se han realizado las obras que evaluó la Dirección de Hidráulica con un equipo de ingenieros hidráulicos, además del secretario de Obras Públicas y la parte de bomberos”.

“Se determinaron las obras que eran necesarias hacer ante este fenómeno que nos tiene preocupados porque es incierto, porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Estamos mirando las imágenes del norte, pero en Gualeguay estamos rodeados de defensas, de sistemas de estaciones de bombeo con compuertas y esas estaciones de bombeo si nosotros tuviésemos el río bajo, se suben las compuertas, se prenden las bombas y sale detrás de las defensas. El problema que nos vamos a encontrar es que vamos a tener el río alto –que aún acá no ha desbordado- y cuando llueve hay que sacar el agua de la ciudad con bombas. Por lo tanto, tenemos las estaciones de bombeo que se agregaron más bombas, se repotenciaron e independientemente tenemos 15 bombas más para colocar en distintas zonas que ya determinamos”, explicitó.

Sostuvo que le “da más tranquilidad saber que todo lo que es el canal del Bañado de Hugo y el canal de Mihura, que van desde el río hasta Ruta 11, están limpios porque los limpiamos desde el municipio y empezamos allá por abril. Con eso no llegaría tanta agua a Gualeguay, como nos pasó en el 2024 que se nos empezó a venir el agua justamente de esa zona, al oeste de la ciudad”. Recordó que “en aquel momento, en marzo de 2024, tuvimos aquella inundación tan grande por tanto que llovió y desde Hidráulica de la provincia, entre todos, se hizo un plan, y esas obras se realizaron desde acá del municipio”.

De todos modos, reconoció que “el problema es que ahora es una situación totalmente distinta de lo que en aquel momento se habían realizado esas obras, por eso es la necesidad de lo que se está haciendo. La obra más grande es la del Canal Paraná, que es la parte norte de la ciudad y esa obra ya está terminada. Después tenemos el barrio Pancho Ramírez que tiene asfalto y ripio y cordón cuneta, que está detrás de la terminal y que no está a la orilla del río, pero ese barrio se inundó también y es otra obra que se está haciendo justamente para sacar más caudal de agua”.

Aclaró que “hay distintas situaciones. Una cosa es que caigan 200 o 300 milímetros despacio, pausado y que deje de llover y otra cosa es si hablamos de 300 o 400 milímetros sin parar, donde no estoy en condiciones de garantizar nada. Por eso yo soy muy cautelosa en contarle a los vecinos y decirles que esto es para mitigar”.

La intendenta agregó que ante esta situación “desde Desarrollo Humano el trabajo que se está haciendo es en los distintos barrios en este momento porque tenemos la estadística de qué cantidad de familias tenemos en cada barrio y lo que tenemos que determinar es, en caso de ser necesario evacuar, cuántos serían los que se auto evacuarían y cuántos serían los que nosotros tendríamos que alojar. Tenemos dos clubes, el Central y el Sportiva que están disponibles; estamos equipados con colchones, con sábanas, con almohadas. Dios quiera, no necesitemos nada, ni siquiera estas obras porque total van a quedar por la ciudad”.

Sobre ello, definió que “fue una medida difícil la que había que tomar, pero no estoy arrepentida porque es en pos de cuidar a los vecinos, primero su vida y los bienes también, pero tuvimos que cancelar el asado y la galleta que es un espectáculo que sale 300 millones de pesos . Es decir, las medidas que me tocó tomar no fueron la más simpáticas, porque cuando son distintos tipos de eventos u obras públicas que tenés que dejar de hacer y que los vecinos las están esperando no es fácil suspenderlas. Yo este año tenía presupuestado 80 cuadras de reticulado, 40 en la primera etapa que ya están finalizando y las otras 40 que no se habían licitado todavía y necesité los fondos para este evento climático. Pero considero que hice lo que corresponde”.

Consultada sobre los fondos para estas inversiones, Bogdán admitió que “el gobernador siempre ha estado presente e informado acerca de todas las obras que se están haciendo acá. Gualeguay no es la única que está en esta situación, sino que creo que es la provincia entera. Nos mandaron ahora 750 colchones, independientemente del compromiso también del gobernador de ayudarnos a pagar las bombas porque las bombas que alquilamos, algunas las prestaron los vecinos como siempre, pero otras las tuvimos que alquilar y el alquiler de una bomba sale 10 millones por mes y no hay stock en la Argentina de bombas. Es decir que las bombas tenías que alquilarlas, garantizar el alquiler y traértela a tu ciudad y colocarla, independientemente de que sabíamos que en julio o agosto no íbamos a necesitar el refuerzo de bombas”.

“Después hubo una obra que había que hacerla también de unos tubos para un barrio que es un cruce importantísimo y la inversión es de 50 millones que también es de la provincia. Tenemos una retroexcavadora en el canal de Mihura, que está fuera del ejido, pero a nosotros nos incide en forma inmediata que ese canal esté limpio o no. Desde el Camino del Consorcio hasta Ruta 11, entra por un programa financiado por el BID, es de 3 millones de dólares, que salió ahora, pero hace mucho tiempo que lo están trabajando, que van a visitarlo ahora y estaría listo en febrero. Independientemente que no sea para este momento y que es una obra que va a estar escondida entre los campos, que no lo van a ver, pero el resultado después en la ciudad es totalmente necesario”, concluyó.