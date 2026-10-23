Mansilla: Pasinatto acompañó obras escolares y participó en la conformación del Consejo de Educación y Trabajo

El intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto, participó en Rosario del Tala de dos actividades vinculadas al fortalecimiento de la infraestructura educativa y la generación de oportunidades de formación, trabajo y producción para la región.

Por un lado, acompañó a Gustavo Cabral, jefe zonal de Arquitectura del departamento Tala, durante la apertura de sobres correspondiente a la obra de reparación de la cubierta de techos e instalación eléctrica de la Escuela N.º 50 “Naciones Unidas”, de Rosario del Tala.

La intervención cuenta con un presupuesto oficial de $33.381.778,27 y busca mejorar las condiciones edilicias del establecimiento. En ese marco, Pasinatto destacó el compromiso de quienes trabajan para fortalecer las instituciones educativas del departamento y remarcó la importancia de invertir en espacios adecuados para la comunidad escolar.

Por otra parte, el jefe comunal participó de la reunión de conformación del Consejo Local de Educación, Trabajo y Producción 2026, junto a la directora departamental de Escuelas, Analía Perotti, además de autoridades, representantes del sector educativo, municipios, empresas y cooperativas de la región.

El espacio tiene como objetivo articular acciones entre los distintos sectores para atender las necesidades de la comunidad y promover nuevas oportunidades de capacitación, empleo y desarrollo, especialmente para los jóvenes.