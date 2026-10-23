Quedó inaugurado el túnel de conexión del Hospital Santa Elena

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, y la directora del Hospital Santa Elena, Lisandra Ortellado, encabezaron el corte de cintas que dejó inaugurado el túnel de conexión entre el edificio histórico y el área modular de la institución.

Del acto participaron también el director general de Hospitales, legisladores, concejales y otros funcionarios.

La obra permitirá conectar el sector de internación con las áreas de análisis clínicos y radiografías, garantizando una circulación más segura tanto para los pacientes como para el personal de la institución. Los trabajos demandaron una inversión superior a los 63 millones de pesos, con proveedores y mano de obra locales.

Esta mejora se suma a otras inversiones recientes destinadas a fortalecer los servicios del hospital. Hace pocos días, se incorporó un contador hematológico para el Laboratorio, con una inversión de $11.300.000, mediante una partida extraordinaria, para mejorar el equipamiento y fortalecer las prestaciones del área.

En el marco de la visita, la directora del hospital, Dra. Lisandra Ortellado, mantuvo una reunión con el gobernador Lic. Rogelio Frigerio, el ministro de Salud, Dr. Daniel Blanzaco, y el director general de Hospitales, para dialogar sobre los avances alcanzados y las próximas acciones destinadas a continuar fortaleciendo los servicios, la infraestructura y la capacidad de atención de la institución.