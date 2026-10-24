AGMER Victoria reclama declarar la emergencia edilicia ante el deterioro de las escuelas del Departamento

Imagen de la Escuela N° 43 “Provincia De Buenos Aires” aportada por la Seccional Victoria de Agmer.

La Seccional Victoria de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) manifestó su profunda preocupación por el estado edilicio de distintas escuelas del Departamento y reclamó la declaración de la emergencia edilicia para garantizar soluciones urgentes y definitivas.

A través de un comunicado, la organización sindical advirtió que las condiciones de varios establecimientos se agravaron en los últimos días como consecuencia de las inclemencias climáticas. En ese contexto, señaló la presencia de filtraciones en los techos, problemas eléctricos, paredes deterioradas, humedad y falta de mantenimiento, situaciones que -según se sostuvo a través de un comunicado de prensa-, ponen en riesgo a docentes y estudiantes.

Desde el gremio responsabilizaron por la falta de respuestas a la directora Departamental de Escuelas de Victoria, profesora Silvia Garcilazo, a quien cuestionaron por no atender los reiterados reclamos formulados desde las instituciones educativas.

Denuncian deficiencias edilicias y falta de mantenimiento

En el documento, la Seccional Victoria de AGMER describió un panorama de dificultades que afecta el normal funcionamiento de las escuelas y sostuvo que las comunidades educativas se ven obligadas a adoptar medidas precarias para continuar con las actividades.

Entre los ejemplos mencionados, la entidad sindical indicó que en algunos establecimientos deben correrse muebles para evitar las goteras, colocarse baldes para contener el agua de las filtraciones y desalojarse aulas ante el posible peligro de electrocución vinculado con la humedad en las paredes.

El gremio hizo referencia, además, a las Escuelas Nº 43 “Provincia de Buenos Aires” y a la Escuela Nº 55 “Soberanía Nacional”, señaladas en el comunicado como parte de la problemática denunciada.

Para la organización gremial, estas condiciones evidencian la necesidad de una intervención inmediata de las autoridades responsables de garantizar espacios educativos seguros y adecuados.

Cuestionamientos por la situación de un comedor escolar

Otro de los puntos planteados por AGMER Victoria está relacionado con la falta de desinfección en un comedor escolar. Según el comunicado, ante el reclamo por esta situación, el coordinador de Comedores, Emanuel Vaquie, habría respondido: “Hagan notas”.

La seccional Victoria cuestionó esa respuesta y remarcó que los comedores escolares requieren condiciones sanitarias apropiadas para resguardar los alimentos y proteger la salud de niños, adolescentes y adultos que utilizan el servicio.

En ese sentido, reclamaron que las demandas de las instituciones sean atendidas con medidas concretas, especialmente cuando están vinculadas con la higiene, la seguridad y el funcionamiento de los servicios alimentarios.

La entidad gremial también apuntó contra el gobernador Rogelio Frigerio, a quien atribuyó responsabilidad política por la falta de soluciones. En el comunicado, sostuvieron que las dificultades denunciadas se inscriben en un contexto de ajuste presupuestario impulsado por los gobiernos nacional y provincial.

Desde AGMER consideraron que las necesidades de infraestructura escolar no pueden seguir postergándose y reclamaron la asignación de partidas extraordinarias que permitan ejecutar las reparaciones necesarias sin trasladar los costos a las comunidades educativas.

Al respecto, cuestionaron que las instituciones deban recurrir a la venta de golosinas, fideos, rifas y otras actividades para recaudar fondos destinados a la compra de materiales o a la realización de obras que, sostienen, son responsabilidad del Estado provincial.

Imagen de la Escuela N° 55 “Soberanía Nacional” que fue proporcionada por la Seccional Victoria de Agmer.

Exigen declarar la emergencia edilicia

Como principal medida, AGMER Victoria solicitó que se declare la emergencia edilicia en el departamento, con el objetivo de agilizar las intervenciones y garantizar una solución de fondo a los problemas denunciados.

La organización exigió a la Dirección Departamental de Escuelas que gestione las respuestas correspondientes y priorice las situaciones más urgentes, a fin de evitar que docentes y estudiantes continúen desarrollando sus actividades en espacios que presentan deficiencias de infraestructura.

“Las escuelas no pueden continuar funcionando de esta manera tan irregular”, advirtió el gremio en el documento al que accedió ANÁLISIS, en el que insistió en la necesidad de una intervención inmediata.

El pronunciamiento concluye con un llamado a las autoridades para que dejen de ignorar los reclamos y asuman las responsabilidades correspondientes frente a una problemática que, según la seccional, se agrava con el paso del tiempo. “Basta de desidia. Basta de seguir ignorando los reclamos. Respuestas urgentes ¡Ya!”, expresó la Seccional Victoria de AGMER al cerrar su comunicado.