Se desarrolló con marcado éxito la primera bienal productiva de San José

Más de 100 expositores participaron de la primera edición de la Bienal de la Producción de San José, organizada por la Asociación Civil Empresaria “Alejo Peyret”.

Con la participación de más de 100 expositores, tuvo lugar la primera edición de la Bienal de la Producción de San José, organizada por la Asociación Civil Empresaria “Alejo Peyret”. La actividad se llevó a cabo en el predio de la firma Las Camelias, en el ingreso a Pueblo Liebig; y contó con la participación de empresas dedicadas a la cadena metalúrgica, avícola, porcina, construcción, tecnología, industria frigorífica y servicios financieros.

Durante el acto de apertura, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; afirmó: “Antes que nada, traerles a la Asociación Alejo Peyret y a todos los presentes el saludo del gobernador Rogelio Frigerio, quién comparte esta visión de desarrollo sostenible mediante la articulación público-privada. Todos somos actores en los procesos de desarrollo y cuando una pata flaquea, dicho proceso queda a medio camino”, consignó el portal oficial del gobierno entrerriano.

“Desde esa visión el gobierno provincial, a pesar de los recursos con los que cuenta y el momento histórico que estamos pasando en el país; está haciendo foco en la infraestructura. Destinando una partida cada vez más alta para caminos, avanzando en lo que es la electrificación rural; más el trabajo en desarrollo portuario que dará sus frutos en un mediano plazo”, añadió.

El ministro sostuvo: “Hoy estamos dando el puntapié inicial de la Asociación, que retoma la historia regional de desarrollo bajo el nombre y el legado de Alejo Peyret: gracias a ese espíritu, hoy tenemos por ejemplo la industria avícola más importante del país, que es a su vez la actividad y cadena de valor más importante de la provincia. Creemos firmemente que esta asociación civil, dentro de 30 o 40 años, va a haber logrado generar un proceso de desarrollo central para Entre Ríos”.