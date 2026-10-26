Derrumbe en el bar Las Piedras: Bergara dijo que el entrepiso tenía habilitación municipal

El secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales de la Municipalidad de Paraná, Héctor Bergara, se refirió al derrumbe del entrepiso que ocurrió el viernes por la noche en el bar Las Piedras de Paraná, que dejó 15 personas heridas y 7 hospitalizadas. Dio detalles del operativo realizado por distintas áreas en el local comercial, confirmó que fue clausurado en el momento y contó cómo continuará en el Juzgado de Faltas el proceso iniciado.

En diálogo con el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), el funcionario municipal dijo que concurrieron al lugar cuando les avisó la Policía, que actuó en simultáneo el 911, Control Urbano y Defensa Civil. “No sabíamos cuál era la magnitud del hecho. Se nos informó un derrumbe y personas heridas”, recordó. “Nos encontramos con un numero de 15 personas lastimadas. Aparentemente ninguno de gravedad. Siete fueron derivados al Hospital San Martín. Todos fueron dados de alta muy rápido, esa misma noche”, detalló.

Dijo que cuando llegaron al lugar asistieron a las personas y dispusieron la clausura preventiva del local. “Automáticamente comunicamos al Juzgado de Faltas la decisión. Y ahí continúa el trámite. Por estos momentos debe haber una presentación, una propuesta de los dueños, para saber qué harán, si anularán el entrepiso o lo reconstruirán. Luego el Juzgado de Faltas determinará la reapertura o no del lugar, así funciona, a grandes rasgos el trámite”, afirmó.

El secretario de Fiscalización y Control Urbano manifestó que el bar estaba habilitado para funcionar en la vereda, en el espacio interno de planta baja y también el entrepiso. “Este negocio estaba habilitado como bar y elaboración de comidas. Tenía declarado con planos avalados por un profesional habilitante, ingeniero, estaba habilitado para usar la vereda, la parte interna de planta baja, y un entrepiso. Tenían esos tres lugares para la asistencia de clientes”. Sostuvo que tenían un “plan de evacuación, una memoria de funcionamiento”. “Todo, no sólo lo edilicio, higiene y seguridad también. Nosotros somos de ir a inspeccionar, más allá de que el negocio presentó todo, nuestro personal inspecciona”.

Aparentemente, con la lluvia del viernes por la noche, las personas que estaban en la vereda del local entraron y se excedió la capacidad del entrepiso. Vergara contó que eso mismo refirieron los responsables del bar esa noche, y los clientes que estaban allí. “Con la lluvia la gente se amontonó, no aguantó el entrepiso y se vino abajo”, apuntó.

“Cuando se habilita un lugar se estipula la cantidad de gente. Hay capacidad determinada y la disponemos nosotros. Eso se propone en el plan que presentan los empresarios, pero nuestro personal chequea y habilita o no, y hay un límite máximo. En este caso, por los comentarios de la gente, incluso de los propietarios que lo dijeron públicamente, hubo exceso en gente que subió”, sostuvo.

Bergara destacó además la actitud de los propietarios del bar: “Se notaron muy preocupados, muy serios, responsables, asumiendo las responsabilidades. La colaboración fue total y absoluta, ocupándose de la gestión humana. Luego, cuando se solucionó, también hubo predisposición. En ese sentido se manejaron con responsabilidad”, aseguró.

Acotó que “están obligados a tener seguro”, pero desde el municipio no tienen obligación de controlar los pagos mensuales. “Cuando presenten las cosas en el Juzgado de Faltas, deberán presentar los comprobantes del seguro al día. Nosotros exigimos un seguro de responsabilidad civil, es para los asistentes. Después, si quieren contra incendios corre por su cuenta”.