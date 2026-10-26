Paraná: por obras sanitarias en Nogoyá y San Luis hay servicio restringido de agua en distintos barrios

La Municipalidad de Paraná informó que se interviene este lunes un acueducto en calles San Luis y Nogoyá. Se trata de un conducto de importantes dimensiones -de 400 milímetros-, que transporta el suministro para abastecer una amplia zona urbana adyacente. Allí se detectó una posible fisura que provocó la aparición de agua sobre la calzada asfáltica.

Realizadas las primeras tareas de inspección y verificación, desde las primeras horas de la mañana se este lunes comenzarán las tareas de excavación y descubrimiento del acueducto.

El tramo se encuentra emplazado en un sector con redes de distintos servicios públicos que se superponen, de modo que los trabajos en marcha exigen extremar las precauciones al avanzar en la identificación y reparación de la posible avería, publicó Ahora.

Por la realización de estas acciones en la red distribuidora del servicio podrían registrarse casos de baja presión del suministro en dos sectores de la ciudad: en el área comprendida entre avenida Francisco Ramírez, Colón, San Luis hacia la costa del río Paraná, abarcando los barrios Macarone y El Morro. Y también en la zona aledaña, entre Ramírez hacia el este, Fraternidad, 3 de Febrero hacia el norte, hasta la costa del río Paraná, en jurisdicciones de las comisiones vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.

Se estima que las intervenciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la tarde.

Por ello se recomienda a los usuarios de ambas zonas mencionadas, que realicen un uso racional del suministro disponible en sus tanques de reservas domiciliarios.

Asimismo, se solicita a los automovilistas circular con precaución en inmediaciones a la intersección entre calles San Luis y Nogoyá, y respetar la señalización preventiva.