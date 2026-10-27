Los extranjeros que deseen votar para cargos municipales y comunales deberán inscribirse en un padrón digital

La Junta Electoral Municipal del Departamento Paraná, en convenio con el Tribunal Electoral de la Provincia de Entre Ríos, diseñó un formulario web de acceso gratuito para los extranjeros del Departamento que quieran inscribirse en el padrón digital para las próximas elecciones.

Según Ley Provincial 11.190, el formulario solicita los siguientes requisitos: Ser mayor de 18 años; tener más de 2 años acreditados de residencia en la localidad donde solicita la inscripción; saber leer y escribir en idioma nacional; DNI argentino para extranjeros, y estar inscripto en el padrón.

La solicitud de inscripción se encuentra sujeta a evaluación por parte de la Junta Electoral, quien decide si se cumplen los requisitos para ser parte del padrón.

Este sistema de inscripción mediante formulario permite un acceso remoto, universal y un seguimiento del trámite por parte del ciudadano.

Las inscripciones, como la actualización de datos o la solicitud de baja del Padrón de Personas Extranjeras, se podrán realizar a través de la página web https://padronextranjeros.tribunalelectoraler.gob.ar. El cierre para la recepción de inscripciones será el próximo 1 de Enero.

Por dudas o consultas, los interesados deberán enviar un correo electrónico a juntaelectoralmunicipal@hcdparana.gov.ar.

Antecedentes

Cabe recordar que el 4 de febrero de 2025 se sanciona la Ley 11.190 del Nuevo Código Electoral de la Provincia de Entre Ríos, en esta ley se modifican las competencias de las Juntas Electorales Municipales departamentales de la provincia y se eliminan las Juntas Empadronadoras de Extranjeros, delegando las funciones de estas últimas a las Juntas Electorales.

Dentro de esas funciones se encuentra la de empadronar a los extranjeros que soliciten para poder votar los cargos municipales y comunales (intendente – concejales / presidente comunal - vocales).