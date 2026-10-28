Avanzan las viviendas que se construyen en Los Conquistadores

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, recorrió las seis viviendas de madera que se construyen en la localidad de Los Conquistadores, en el marco del programa Ahora Tu Hogar. Las unidades habitacionales registran un avance del 62 por ciento.

Al respecto, el funcionario señaló que "es una decisión del gobernador Rogelio Frigerio poder culminar todas las obras que se han iniciado en la provincia".

Asimismo, destacó que la región noreste de Entre Ríos se caracteriza por su actividad forestal y cuenta con materia prima para impulsar este tipo de construcciones. En ese sentido, remarcó la importancia de aprovechar esos recursos para desarrollar soluciones habitacionales con estructuras de madera.

Por último, Schönhals sostuvo que esta iniciativa permitirá reconvertir el sector forestal y transformarlo en un nuevo polo de desarrollo, fortaleciendo una de las cadenas de valor más importantes de Entre Ríos.