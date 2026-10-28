Crespo presentó la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura, que se realizará del 6 al 8 de noviembre

Se viene la ‘32ª Fiesta Nacional de la Avicultura’, a realizarse el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre organizada por la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo, con el acompañamiento del sector privado y público. Serán tres jornadas en el predio ferial ubicado sobre el acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín.

Este miércoles 28 de octubre se realizó la presentación a nivel provincial, en la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Estuvieron: Marcelo Cerutti (intendente de Crespo), Mariela Gallinger (presidente de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura) y Sebastián Bel (director General de Turismo).

“La FNA es una celebración muy importante que realizamos con la articulación público-privada, conjugando la producción con todo lo que es nuestra ciudad con su potencial comercial, cultural, gastronómico, emprendedor y deportivo”, afirmó Cerutti.

Al tiempo que invitó a las personas a participar en la Maratón de la FNA que se realizará el sábado 31 de octubre, contando con dos circuitos de 10 kilómetros Competitivos y 5 km Recreativos, Aeróbicos y Caminata Familiar.

Cerutti remarcó que ya se viene trabajando desde hace varios meses para “organizar y ofrecer tres jornadas de jerarquía en la FNA, del 6 al 8 de noviembre, con un paseo donde uno puede encontrar cuestiones relacionadas al sector avícola y productivo, con tecnología e innovaciones, también otros rubros, disfrutar del patio gastronómico y de los espectáculos musicales que habrá en el escenario principal y en el espacio para jóvenes. También tendremos actividades lúdicas. Apuntamos a contar con lugares para todas las edades. Por suerte tendremos la bendición de contar con buen clima, según las previsiones que estamos viendo”.