David Cáceres: "Uno todos los días encuentra un candidato nuevo de la oposición en Paraná"

El viceintendente de Paraná, David Cáceres, analizó el endurecimiento del debate entre el oficialismo y la oposición en el Concejo Deliberante, tras el cruce que mantuvo en la última sesión con el concejal Rodríguez Paulín. Lo interpretó como parte del clima preelectoral y apuntó contra el oficialismo provincial: “Uno todos los días encuentra un candidato nuevo de Cambiemos y la alianza con La Libertad Avanza que se postulan para conducir la ciudad de Paraná”.

El origen del intercambio fue una pregunta del edil opositor sobre la fecha de las elecciones. “Lo decía porque el concejal Rodríguez Paulín manifestaba que si uno tenía alguna certeza respecto a la fecha de las elecciones, y le dije: obviamente nosotros no, es una facultad del gobernador, pero lo que parece que sí saben es el oficialismo provincial”, explicó.

Cáceres dialogó con Radio Plaza. Allí se refirió también a la intervención de la concejala oficialista Almada, quien le recordó a Rodríguez Paulín que lleva casi tres años en su banca y que solo en los últimos tiempos empezó a mostrar en redes sociales recorridas por los barrios.

“Empieza a no ser tan así”

Para el viceintendente, esas chicanas forman parte de “las reglas del juego de lo que se viene”. Y lo graficó con un dato: “Los dos años anteriores, más del 90% de las iniciativas que envió el Poder Ejecutivo se votaban por unanimidad. Ahora eso empieza a no ser tan así y a radicalizarse las posturas ideológicas, el debate, y lo entiendo también saludable”.

“El Concejo Deliberante y el recinto es un ámbito netamente político, quienes lo integran son la expresión de lo que la gente vota, y si no se debate allí, que sería la casa del pueblo, no sé cuál sería el otro ámbito, siempre y cuando sea en el marco del respeto”, sostuvo. Y anticipó: “Se van a ampliar las diferencias políticas ya con la especulación de que podrían adelantarse las elecciones en la provincia”.

Cáceres atribuyó su tono en los debates a su experiencia: lleva 13 años en el Concejo, donde fue opositor durante la gestión de Sergio Varisco y presidente de bloque en 2018, “cuando estalla la causa narcomunicipio”, y oficialista con Adán Bahl. “La tranquilidad y la argumentación tiene que ver con que uno está convencido con lo que dice y hace, y entonces eso te facilita la situación cuando no tenés que andar guitarreando”, afirmó.

Transporte y estacionamiento: “Convalidaron el proceso”

Pese a las diferencias, el viceintendente destacó el trabajo de los 15 concejales y defendió que el oficialismo no impuso mayorías automáticas. “Nunca hemos ido al debate con un proyecto a libro cerrado”, aseguró.

Como ejemplo mencionó el nuevo marco regulatorio y la licitación del transporte: “Creamos una comisión inédita donde la integraban todos los bloques de la oposición, y ellos terminaron diciendo que fue un proceso transparente, pero que no lo acompañaban porque entendían que ellos pensaban en otro sistema”.

“Lo mismo con el estacionamiento medido: fueron parte del proceso, convalidaron el proceso, pero no lo acompañaron votando porque entendían que hoy los llamados tarjeteros no tenían que ser parte del proceso. Esas son diferencias de fondo, ideológicas, que no nos vamos a poner de acuerdo, pero qué bueno que ellos participen”, agregó.

En contraste, cuestionó el clima del Congreso nacional y del presidente Javier Milei: “A veces, cuando miro el Congreso Nacional, me produce una profunda vergüenza ajena. Cuando lo miro también al Presidente y cómo es su forma de debatir, me da vergüenza”.

PASO y adelantamiento: “Un relato deshonesto intelectualmente”

Cáceres advirtió que la indefinición del calendario electoral genera “mucha incertidumbre”: “El gobierno provincial no ha dado señales todavía de si va a haber PASO, si no va a haber PASO, si va a haber adelantamiento”.

Y fue más allá en su crítica al gobierno de Rogelio Frigerio: “Creo que también el gobierno provincial tiene un relato deshonesto intelectualmente. Hoy hablan de las PASO como si es algo que la gente no quiere ir a votar, que está cansada de votar. Yo no sé de dónde sacan eso, porque Entre Ríos ha tenido altos niveles de participación en todas las elecciones, hasta en la del 2023 ha estado por encima de la media nacional”.

“Es deshonesto intelectualmente porque hasta hace un año y medio eran defensores de la PASO en un proyecto que sancionaron con el nombre simbólico de ‘Reforma Política’, que terminó siendo una reforma electoral hecha a medida de ellos, que hoy ven que en este contexto puede no servirles y quieren modificar lo mismo que defendieron hasta no hace mucho tiempo”, cuestionó.

Sobre la alianza con La Libertad Avanza, señaló que es difícil anticipar decisiones: “Con los hermanos Milei no hay mucha lógica a veces cómo resuelven las situaciones electorales o sus alianzas”.

Continuidad y aspiraciones

En cuanto al oficialismo municipal, Cáceres defendió el armado que encabeza la intendenta Rosario Romero y planteó la continuidad del proyecto. Consultado sobre si aspira a encabezar el Ejecutivo, respondió: “Las ambiciones en política son necesarias, siempre y cuando sean medidas y que no vayan en contra del conjunto. Pretensiones uno siempre tiene, pero no por cuestiones o aventuras individuales o sectoriales vamos a ir en contra del conjunto”.

También dejó una definición sobre Romero: “A mí me hubiese gustado que Rosario sea propuesta también para gestionar los destinos de la provincia, pero ella entiende que hoy por hoy la continuidad y garantizar seguir siendo gobierno en Paraná y de allí contribuir a un armado provincial y nacional es lo que amerita. Yo sigo insistiendo en que sería una gran candidata para los entrerrianos”.

“La participación de recursos de Nación y Provincia es cero”

El viceintendente denunció la falta de fondos de otros niveles del Estado para la obra pública en la ciudad: “Hace 13 años que estoy en el Concejo: es la primera vez que veo que la participación de recursos del Gobierno Nacional y Provincial para llevar adelante obras públicas en la ciudad de Paraná es cero. Pero cero. No me entra en la cabeza”.

“Los vecinos de Paraná también tributan al fisco nacional, al fisco provincial, y somos un país federal que tiene que redistribuir sus recursos y no lo hace”, sostuvo.

Según detalló, el municipio asumió con fondos propios obras que financiaba la Nación, como el saneamiento del arroyo Las Viejas, e intervino en tramos de la Ruta 12, “que la abandonaron”. Afirmó además que se terminaron todas las obras iniciadas por la gestión anterior y que solo resta el parque fotovoltaico, previsto para fin de año.

Asistencia alimentaria: “Hemos quintuplicado”

Sobre los reclamos que escucha en los barrios, Cáceres puso en primer lugar la situación económica: “Uno ve en los contenedores de residuos cómo las familias enteras pasan revolviendo la basura. La verdad que hemos quintuplicado la asistencia alimentaria, y para el año que viene, trabajando en el presupuesto que vamos a presentar, la estamos aún ampliando más”.

Como integrante del Centro Comunitario Solidaridad, que elabora más de 1.500 raciones diarias de lunes a viernes, alertó sobre la “gente que tiene trabajo y aun así va a los comedores a pedir comida, con la enorme indignidad que es eso”.

Y criticó a quienes usan esa realidad con fines electorales: “Yo he visto a algunos dirigentes políticos que en tiempo de campaña van y se sacan foto con los nenes tomando la leche y cuantos más desprolijos están creen que generan más sensibilidad; para mí eso es un acto de inhumanidad, de un uso irresponsable, insensible y asqueroso”.

Críticas a Milei y el caso Bolsonaro

En el plano nacional, Cáceres cuestionó la política exterior del Presidente y se refirió al paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina: “Y ahora lo último de Brasil, ayudando a Bolsonaro para que se pueda fugar a Estados Unidos por parte de nuestro territorio. Brasil es nuestro principal socio comercial, y la verdad que todavía no entiendo”.

También criticó el modelo económico: “El modelo de que el privado lo solucione todo, y obviamente que eso no funciona, ya quedó demostrado en la historia de la Argentina y del mundo entero. Hablábamos recién de la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas: ¿qué privado va a ir a invertir dinero ahí? ¿Con qué beneficio, con qué rentabilidad? Ninguno”.