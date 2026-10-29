El presidente de Yeso Oeste se reunió con funcionarios en Casa de Gobierno

El presidente de la comuna de Yeso Oeste, Javier Vera, mantuvo reuniones en Casa de Gobierno para avanzar en diferentes temas relativos a la localidad y al conjunto del departamento La Paz.

Junto a Fernando Zapata fueron recibidos por la secretaria de la Cámara de Senadores, Sara Foletto, y posteriormente se reunió con funcionarios del área de Comunas.

Se entrevistó con Nicolás Wendel, subdirector de Juntas y Comunas y con Carlos Leandro Jacobi, Director General del Área de Relaciones Institucionales y Comunidades.

"Ha sido una jornada muy fructífera y productiva para desarrollar cuestiones de diversa índole que requieren de definiciones y precisiones para ir concretándolas en pos de los requerimientos del conjunto de la comunidad", dijo Vera.

Y agregó: "También realizamos una revisión territorial de distintos lugares del departamento La Paz, analizando cómo se viene trabajando y qué acciones se pueden implementar para mejorar", explicó Vera.

Además de los temas atinentes a la gestión "se dialogó sobre temas políticos de cada lugar, y de cara a los actos eleccionarios que se avecinan el año venidero".

Finalmente agradeció "la muy buena predisposición puesta de manifiesto en el Senado por la Secretaria, Sara Foletto y por los funcionarios del Poder Ejecutivo que tienen directa relación con nuestra gestión comunal, y que permanentemente están abiertos a resolver los aspectos que llevamos en carpeta", concluyó.