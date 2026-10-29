JxER exige explicaciones sobre el gasto en asfalto y pone la lupa sobre los adicionales salariales en Paraná

El bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos presentó dos Pedidos de Informes orientados a fortalecer los mecanismos institucionales de control y garantizar la transparencia en la administración de los recursos de los paranaenses. Fue en la sesión que tuvo lugar este martes.

Las iniciativas ponen el foco en áreas sensibles de la gestión: el mantenimiento de la infraestructura vial y la composición del gasto en personal.

Su autor, el concejal Maximiliano Rodríguez Paulín, afirmó: "Estamos impulsando nuevos pedidos de informes al Ejecutivo Municipal para exigir datos precisos y un control real sobre temas clave de la gestión. En obras públicas, exigimos saber el uso exacto, los costos y la trazabilidad del asfalto frío por bache, calle y barrio, para verificar si las reparaciones son eficientes”.

“En materia salarial, necesitamos analizar los datos duros entre enero y septiembre sobre adicionales, bonificaciones y horas extraordinarias. En ambos casos, el objetivo es garantizar una administración rigurosa, transparente e imparcial de los fondos que pertenecen a cada vecino de la ciudad”, agregó.

Trazabilidad y eficacia en el bacheo vial

El primer pedido de informes exige al Departamento Ejecutivo información detallada sobre la utilización, producción, traslado y aplicación de asfalto en frío desde el 1 de enero de 2026 hasta la fecha.

Ante el uso de este material -una solución de menor durabilidad que la mezcla en caliente-, los ediles remarcan la necesidad de auditar la correspondencia entre los recursos asignados y los trabajos ejecutados en las calles de la ciudad.

"No resulta suficiente conocer únicamente la cantidad global de toneladas producidas o el número general de calles intervenidas. Para garantizar la trazabilidad de los recursos públicos resulta necesario conocer qué cantidad de material fue destinada a cada intervención, en qué lugar concreto fue aplicada, qué superficie fue reparada y qué costo tuvo dicha intervención", se destaca en los fundamentos de la iniciativa.

Asimismo, el texto remarca la importancia de evaluar la eficacia del gasto ante posibles reparaciones reiteradas: "Además del volumen de material utilizado, resulta necesario conocer qué sectores debieron ser reparados más de una vez y qué costo tuvieron esas reparaciones, a fin de evaluar la eficacia del gasto".

Transparencia en la masa salarial y el esquema de adicionales

La segunda iniciativa apunta a obtener información precisa, detallada y actualizada sobre la liquidación de adicionales, suplementos, bonificaciones y horas extraordinarias al personal municipal, abarcando el período comprendido entre enero y septiembre de 2026.

Desde el bloque señalan que estos conceptos representan una parte significativa del gasto público municipal cuya magnitud y evolución deben ser transparentadas en el marco del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.

"La masa salarial constituye uno de los principales componentes del gasto público municipal y, dentro de ella, los adicionales, bonificaciones, compensaciones y demás conceptos que se liquidan por encima del sueldo básico tienen una incidencia significativa, cuya magnitud, composición y evolución este Cuerpo no conoce con el grado de detalle necesario para ejercer adecuadamente su función de control", se expresa en el pedido de informe.

“La transparencia no es opcional"

Por su parte, la presidenta del Bloque de Juntos por Entre Ríos, Silvia Campos, enmarcó las presentaciones dentro de la postura institucional de la bancada: "La transparencia y la publicidad de los actos de gobierno no son opcionales: son una obligación institucional. Por eso, desde nuestro bloque seguimos insistiendo e impulsando nuevos pedidos de informes, sumándolos a los que aún no nos han respondido o a los que, como el de la Fiesta del Mate, fueron contestados de manera evasiva e incompleta”.

"Los paranaenses tienen el derecho absoluto de saber en qué y cómo se gasta cada peso de su dinero; un municipio ordenado es el que rinde cuentas claras y garantiza que los recursos públicos se administren con absoluta responsabilidad", concluyó la titular de la bancada.