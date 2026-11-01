Aluani y Lauritto presidieron el acto por el 225º Aniversario del nacimiento del General Justo José de Urquiza

Concepción del Uruguay celebró el 225º aniversario del natalicio del General Justo José de Urquiza en un acto presidido por la vicegobernadora Alicia Aluani y el intendente José Eduardo Lauritto.

Este domingo en la Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay, se celebró el 225º aniversario del natalicio del General Justo José de Urquiza. La Histórica también conmemora en este 2026 dos hitos fundamentales de su historia: los 175 años del Pronunciamiento (proclamado el 1° de mayo de 1851 por el general Justo José de Urquiza); y el bicentenario de la elevación de la entonces Villa de Concepción del Uruguay al rango de ciudad, iniciativa impulsada por Urquiza.

Durante el acto se entonaron las estrofas del Himno Nacional, la Marcha de Entre Ríos, la Marcha de San Lorenzo y el Himno de Concepción del Uruguay, interpretado por el cantante oriundo de esa localidad, Emanuel Noir, líder del grupo Ke Personajes.

En homenaje al General Urquiza, habló el rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, presidente de la Asociación Educacionista La Fraternidad y vicepresidente 1º del Instituto Nacional Sanmartiniano, Héctor Sauret. También recordó al primer presidente constitucional, la alumna Grecia Pereyra, de 5º año de la Escuela Secundaria Nº 15 “Claudio Lepratti”, se comunicó desde prensa del Senado.

Seguidamente, en nombre del Gobierno de la Provincia, hizo uso de la palabra la vicegobernadora y presidenta del Senado de Entre Ríos, Alicia Aluani. En su discurso reflexionó sobre el legado histórico del caudillo entrerriano, su rol fundamental en la organización constitucional de la República y la vigencia de sus ideales. “Urquiza comprendió los desafíos de su tiempo y se atrevió a tomar decisiones que cambiarían el rumbo de nuestra historia, con sus grandezas, sus contradicciones y sus costos”, expresó la mandataria al tiempo que destacó: “La memoria de Urquiza nos recuerda las decisiones en las que Entre Ríos fue protagonista y que transformaron la historia del país”, se indicó en un comunicado de prensa.

“Esta ciudad fue escenario de acontecimientos decisivos para la organización nacional. Aquí, en esta misma plaza, tuvo lugar el Pronunciamiento de Urquiza, el 1º de mayo de 1851, una decisión que marcó un punto de inflexión y abrió el camino hacia la organización constitucional argentina”, remarcó la vicegobernadora.

En esa línea, Aluani valoró: “Desde esta tierra, Entre Ríos impulsó un proyecto de Nación que, tras décadas de enfrentamientos, encontró en la Constitución de 1853 una base fundamental para la organización de la República”. Y agregó: “Urquiza tenía una visión clara: no había país federal posible si las provincias no podían producir, comerciar y crecer. Por eso luchó por la libre navegación de los ríos y por el fin de las aduanas interiores”.

En otro fragmento de su alocución, Aluani recordó los 200 años de la elevación de Concepción del Uruguay de Villa a Ciudad; la fundación del Colegio del Uruguay en 1849 y la promoción de la colonización agrícola, convencido de que el desarrollo de Entre Ríos necesitaba bases sólidas y una mirada a largo plazo.

“A 225 años de su nacimiento, rendirle homenaje a Urquiza no es solamente recordar lo que hizo. Es preguntarnos qué hacemos nosotros, desde nuestro lugar y nuestras responsabilidades para contribuir al futuro de Entre Ríos y de la Argentina”, dijo finalmente la vicegobernadora Aluani.

A su turno, se realizó el desfile del que formaron parte el Regimiento de Granaderos a Caballo, el Regimiento de Infantería 1 “Patricios” y su banda militar “Tambor de Tacuarí”, el Ejército Argentino, las Fuerzas de Seguridad, instituciones civiles y establecimientos educativos.

La vicegobernadora y el intendente, José Lauritto, fueron acompañados por la viceintendenta, Rossana Sosa Zitto; y el senador Departamental, Martín Oliva. Participaron de la actividad el comandante de la Primera División del Ejército, teniente general Juan Carlos Sánchez y el general de Brigada, César Guillermo Mander. También el presidente del Superior Tribunal de Justicia STJ), Germán Reinaldo Francisco Carlomagno, entre otras autoridades del Poder Judicial; ministros y secretarios del Poder Ejecutivo provincial; Atilio Benedetti, presidente del Ente Región Centro e Integración Regional en representación de Entre Ríos; legisladores nacionales y provinciales; el titular del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca. Estuvieron en la ceremonia invitados especiales como Susana Teresa Rosas y Belgrano, descendiente directa del general Manuel Belgrano, creador de nuestro máximo símbolo patrio. Además, presidentes municipales, comunales y de juntas de gobierno de la Costa del Uruguay; la intendenta de Paraná, Rosario Romero; funcionarios municipales y concejales; representantes del Colegio del Uruguay, de su asociación de exalumnos y del Centro Cultural Urquiza. También representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Veteranos de Malvinas, docentes, estudiantes y vecinos.

Con este acto oficial y el gran desfile culminaron los homenajes al General Justo José de Urquiza, al cumplirse el 18 de octubre pasado, 225 años de su natalicio.