El Partido Socialista convocó para el viernes a un encuentro abierto para debatir los desafíos de Paraná

El viernes próximo el PS invitó a un encuentro para “pensar la Paraná que viene”.

El viernes 6 de noviembre a las 18, en Feliciano 278 de Paraná, el Partido Socialista de Entre Ríos, junto al Centro de Estudios Municipales y Provinciales (CEMUPRO), realizará un encuentro abierto para debatir los desafíos de Paraná y comenzar a construir propuestas para el futuro de la ciudad.

Bajo el lema “Planificar sirve: la Paraná que viene”, la iniciativa convoca a instituciones, organizaciones sociales y barriales, universidades, profesionales, comerciantes, emprendedores, pymes, clubes y vecinos a participar de un espacio de diálogo y construcción colectiva.

“La propuesta parte de una convicción: Paraná necesita dejar atrás la improvisación y comenzar a pensarse con una mirada estratégica de largo plazo. Como capital de Entre Ríos, tiene un enorme potencial productivo, educativo, cultural y turístico que debe traducirse en mayor desarrollo, infraestructura, movilidad y oportunidades para sus habitantes”, se sostuvo en un comunicado de prensa.

“No queremos una Paraná que simplemente responda a los problemas cuando aparecen. Queremos una ciudad que se anticipe, que planifique y que tenga claro hacia dónde quiere crecer. Antes de discutir quién va a gobernar Paraná, tenemos que discutir qué ciudad queremos construir”, expresó Sofía Gan, presidenta del Partido Socialista de Entre Ríos.

Por su parte, Daniel Narducci, presidente del Partido Socialista de Paraná, destacó la importancia de recuperar la participación ciudadana: “Queremos volver a poner sobre la mesa aquellas problemáticas que llevan años sin resolverse, escuchar las nuevas demandas de los vecinos y renovar nuestro compromiso con la construcción de una ciudad más ágil, dinámica y pujante. Creemos en una planificación que no se limite a la próxima gestión, sino que piense la Paraná de los próximos 30 años”.

El encuentro se desarrollará mediante cuatro mesas de trabajo participativas:

- Salud, cuidados y bienestar.

- Educación, juventudes y conocimiento.

- Trabajo, producción y emprendimientos.

- Hábitat, movilidad y ambiente.

“La actividad buscará identificar problemas concretos, establecer prioridades y construir propuestas que puedan transformarse en políticas públicas”, resaltaron los organizadores. “Estamos convencidos de que las mejores ideas no surgen solamente de los partidos políticos. Están también en nuestras universidades, instituciones, organizaciones y en cada vecino que conoce la realidad de su ciudad. Queremos escuchar esas voces y transformar las ideas en propuestas”, agregó Gan.

Desde el Partido Socialista señalaron que este encuentro será el punto de partida de un proceso de trabajo que tendrá continuidad, con el objetivo de construir una agenda de ciudad que trascienda los tiempos electorales y las gestiones de gobierno. La convocatoria es abierta a toda la comunidad y no requiere pertenencia partidaria.