El IAPV y el municipio de Federación analizaron políticas habitacionales

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, recibió en su despacho al intendente de Federación, Ricardo Bravo, con el objetivo de dialogar sobre proyectos y alternativas habitacionales para la localidad.

Al término del encuentro, Schönhals señaló que uno de los temas abordados fue la situación de un proyecto habitacional de 123 viviendas que lleva adelante el municipio en el marco del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

En ese sentido, se intercambió información sobre el estado del programa, vinculado al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), y las consultas que el gobierno local viene realizando ante las autoridades nacionales.

En este marco, el IAPV acompaña al municipio en las gestiones relacionadas con esta iniciativa. Al respecto, Schönhals destacó la importancia de mantener un vínculo permanente con los gobiernos locales y afirmó: "El gobernador Rogelio Frigerio nos pide estar en permanente contacto con los gobiernos locales, y eso venimos haciendo: atendiendo sus demandas y buscando de manera conjunta la forma de resolver la enorme cantidad de problemas que aún tenemos. Uno de ellos es la demanda habitacional".

Por otra parte, participó de la reunión el delegado de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) en Federación, Juan Pablo Versalli, quien se interiorizó sobre las distintas operatorias habitacionales que desarrolla el organismo provincial, especialmente los créditos individuales para la construcción sobre lote propio y las alternativas destinadas a entidades intermedias.

Del encuentro también participó el vocal del organismo, Eduardo López Segura.