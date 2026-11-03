Locales

Falleció Luis Pablo Schönfeld, exintendente de Aldea María Luisa

03 de Noviembre de 2026 - 11:23

Luis Pablo Schönfeld, exintendente de Aldea María Luisa, localidad del departamento Paraná, falleció el martes 3 de noviembre. Su muerte se produjo a poco más de un mes de su renuncia a la presidencia municipal, que había presentado por problemas de salud.

Schönfeld dejó el cargo el 1 de octubre, mediante una nota elevada al Concejo Deliberante en la que invocó “cuestiones de índole personal y el estado de salud actual que me afecta”.

La despedida

En su carta de renuncia, el entonces intendente agradeció a los trabajadores municipales y a los concejales que lo acompañaron durante sus “6 años y 9 meses de gestión” al frente del municipio.

También expresó su “profundo deseo de finalización de una Gran Gestión y prosperidad para todo el pueblo de Aldea María Luisa”.

Quién conduce el municipio

Tras su renuncia, el Concejo Deliberante designó como presidenta municipal a Elisabeth María Celeste Pando, quien hasta ese momento presidía el cuerpo legislativo local. Pando completará el mandato, que se extiende hasta diciembre de 2027.

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