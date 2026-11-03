Feliciano: realizaron conversatorios sobre prevención del suicidio para la comunidad y los equipos de salud

La actividad fue impulsada por la diputada María Elena Romero junto a la Cámara de Diputados y el Ministerio de Salud provincial.

San José de Feliciano fue sede el viernes pasado de dos conversatorios sobre prevención del suicidio, organizados por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, la Dirección General de Salud Mental, el Programa Provincial de Prevención del Suicidio, el Municipio de San José de Feliciano y el Hospital General Francisco Ramírez.

Los encuentros se realizaron en la Casa del Bicentenario. Por la mañana, la propuesta estuvo abierta a toda la comunidad; por la tarde, estuvo destinada a los equipos y al personal de salud del hospital local.

Participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y la diputada provincial María Elena Romero (Juntos por Entre Ríos), impulsora de la actividad, junto a referentes del área de Salud Mental del Ministerio de Salud.

“Durante mucho tiempo del suicidio no se hablaba, y ese silencio no protegió a nadie. Hablar con respeto y con información previene”, sostuvo Romero en la apertura. La legisladora destacó que “en comunidades como la nuestra, donde nos conocemos todos, la cercanía es una fortaleza para detectar cuando alguien no está bien”.

Durante las jornadas se abordaron herramientas para reconocer señales de alerta, cómo acompañar a una persona en situación de crisis y cuáles son los recursos disponibles en la provincia. En el encuentro con los equipos de salud se trabajó además sobre estrategias de intervención y la importancia del cuidado de quienes cuidan.

La actividad se enmarca en la urgencia sanitaria en salud mental declarada por el Gobierno provincial, que busca fortalecer la red de atención en todo el territorio.

Desde la organización recordaron que en Entre Ríos funciona la línea 135, gratuita y confidencial, atendida por profesionales de la salud las 24 horas, para orientación y acompañamiento ante situaciones de urgencia en salud mental.