Habrá asueto el próximo viernes en la Municipalidad de Paraná

El Departamento Ejecutivo Municipal trasladó al viernes 6 de noviembre el asueto administrativo en conmemoración del Día del Empleado Municipal que se celebra el 8 de noviembre. Por lo tanto, no habrá atención al público en oficinas y dependencias municipales de Paraná.

Las áreas responsables deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar las guardias y la prestación de los servicios esenciales e indispensables para la comunidad.

El 8 de noviembre se conmemora el Día del Trabajador Municipal, ya que la historia rememora la jornada del año 1959 en que se creaba y constituía la Confederación de obreros y Empleados Municipales de Argentina.

La fecha constituye una oportunidad para reconocer el trabajo cotidiano de los agentes municipales y su aporte al sostenimiento y crecimiento del Municipio y al progreso de la ciudad.

“Resulta una oportunidad propicia para expresar un merecido reconocimiento a todos los trabajadores que día a día contribuyen con su esfuerzo y dedicación, al sostenimiento y crecimiento del Municipio, y de esta forma, al progreso de la ciudad”, se destaca en el decreto.

En los considerandos del Decreto, el Departamento Ejecutivo Municipal destaca la vocación de servicio del personal de la Administración y la diversidad de tareas que se desarrollan desde las distintas reparticiones, entre ellas los servicios de calle, la atención al público, las áreas educativas, de salud, administrativas, técnicas, sociales y comunitarias y de promoción de derechos.

Asimismo, el decreto establece que el viernes 6 de noviembre no se computarán los plazos procesales administrativos. En caso de que en esa fecha opere el vencimiento para el pago de algún tributo, el mismo deberá trasladarse al día hábil siguiente.