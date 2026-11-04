Contra los precios de góndola: en Paraná crece una compra comunitaria directa a productores agroecológicos

Una vez por mes, en Paraná, vecinos y vecinas compran sus alimentos directamente a productores locales, emprendedores de la economía social, cooperativas y escuelas agrotécnicas, sin pasar por las góndolas de los supermercados. Es la compra comunitaria que organiza Resistencia Alimentaria desde hace casi tres años, con el objetivo de que “el alimento sea más accesible para la mesa de los trabajadores y las trabajadoras”.

La propuesta reúne cerca de 90 productos, de los cuales más de la mitad son agroecológicos. “Es todo un sistema de producción de alimentos muy virtuoso, muy cuidado, que hace justamente base en un alimento sano y que también sea accesible, esa es la virtud”, explicó Pablo Basso, uno de los integrantes de la organización.

Basso dialogó con Un martillo para darle forma - Radio Plaza, donde detalló cómo funciona el sistema y cómo participar de la próxima compra.

“La gente se está endeudando para comer”

El referente reconoció que el contexto económico pone límites al alcance de la iniciativa. “Uno ya lo sabe, porque lo comprobó, que la gente se está endeudando para comer. Le lastima mucho. Estas son cosas que uno pretendería que no pase”, señaló.

“Todo el trabajo que nosotros hacemos para que el alimento sea más accesible por ahí se desvirtúa un poco en estas condiciones, porque uno ofrece lo mejor que hay de la economía social, pero muchas veces tampoco queda al alcance de la gente a la que uno quiere llegar. Entonces queda esa doble sensación, como el trabajo hecho, pero que no alcanza”, admitió.

Cómo comprar

El pedido se realiza a través de un formulario online, disponible en la web resistenciaalimentaria.com, en la pestaña “Compras comunitarias”. El formulario permanece abierto durante una semana.

“Uno elige los productos que quiere comprar, llena los datos, y en los datos está el número de teléfono de la persona que está comprando. Nosotros luego nos comunicamos con ella para, de forma personalizada, indicarle cuáles son los pasos siguientes. Se produce el pago, luego le indicamos dónde tiene que retirarlo”, explicó Basso.

El retiro se hace un solo día al mes. En esta edición será el sábado 14 de noviembre, durante la mañana, en la sede del gremio AMET, que cede sus instalaciones. En Oro Verde, un integrante del grupo se encarga de la entrega a domicilio.

Qué se puede comprar

La oferta es variada: carnes, milanesas de pollo y de cerdo, hamburguesas de carne vacuna, pastas, ñoquis de sémola, bollitos saborizados, fiambres, verduras, frutas, mermeladas y dulces artesanales, yogur natural y griego, arroz y huevos, entre otros productos.

“Nos hemos propuesto tener estas ofertas que sean variadas y que nutricionalmente también contemplen todo lo que se necesita en una mesa”, sostuvo Basso, que destacó especialmente los quesos elaborados por las escuelas agrotécnicas: “Están sacando unos productos realmente de muchísima calidad, afortunadamente a buen precio también”.

Sobre la producción agroecológica, aclaró: “Si bien en la mayoría de los productos que hay en el formulario hay una característica de alimento sano, no todos tienen el camino recorrido en agroecología como para decir que esos alimentos lo son. Pero hay un grupo grande de organizaciones de la economía social que están trabajando en eso y realmente están ofertando productos de altísima calidad”.

Cuánto se ahorra

Consultado sobre la diferencia de precios, Basso recordó una comparación que hizo cuando el sistema incluía más productos de almacén, frente a tres grandes cadenas de supermercados de Paraná: “Había una diferencia, en ese momento, realmente importante: era cerca del 35, casi llegando al 40%”. En aquel momento, contaba, el arroz y la yerba se conseguían “a un tercio del valor”.

Hoy la comparación es más compleja, explicó, porque la oferta se concentra en productos de la economía social que no tienen equivalente directo en las góndolas. “Una crema de maní agroecológica contra una crema de maní casi llegando a ser un alimento ultraprocesado no tiene punto de comparación. Si bien es competitivo el precio, así todo, si no lo fuera, uno también tendría que optar por el alimento sano”, planteó.

Una red que crece

El núcleo de difusión es un grupo de WhatsApp de unas 1.000 personas, un alcance que, según Basso, “puede llegar a triplicarse con las redes sociales”. La organización la sostienen unas diez personas que administran el sistema y relevan precios, con el apoyo de los propios productores, que se quedan a colaborar el día del retiro.

“Se arma ahí un entuerto re lindo, social, muy atractivo, porque ahí hablamos de muchas cosas, nos acercamos un poco y le damos otro condimento a lo que es la compraventa de alimentos”, describió.

Para Basso, la propuesta no es nueva sino una recuperación: “Estamos hablando de un sistema de comercialización de alimentos que ahora pareciera ser alternativo, pero fue el que nosotros tuvimos hace muchísimo tiempo, hasta que fuimos perdiendo lo que uno llama soberanía alimentaria”.

El próximo paso, anticipó, es formalizar la experiencia: “Estamos soñando inclusive con llegar a corto plazo a la constitución de una mutual, que permita todavía más ventajas para el sistema de compras comunitarias”.