Liliana Sgüerzo asumió como intendenta de Puerto Yeruá, tras la renuncia de Benítez

La Municipalidad de Puerto Yeruá oficializó un cambio en su conducción política e institucional, luego de que Daniel Benítez presentara su renuncia al cargo de intendente municipal por motivos personales.

El acto de formalización se llevó adelante el pasado viernes 30 de octubre de 2026, teniendo en cuenta que el sábado 31 fue día inhábil, fecha contemplada para concretar la transición institucional.

Asimismo, se confirmó que Roberto Carlos Saccomandi asumió como presidente del Honorable Concejo Deliberante, completando así la reorganización de las principales autoridades municipales.