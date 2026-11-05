Barrios populares, barrios olvidados en Paraná

Ante la difícil situación económica, en Paraná crecen las familias en situación de vulnerabilidad y los asentamientos en terrenos fiscales sin servicios básicos se extienden día a día. Un informe especial de Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), mostró cómo se vive en uno de ellos, conocido como Barrio Illia, donde no hay servicios esenciales como agua potable y energía eléctrica.

Hace 20 días, otro informe de Cuestión de Fondo destacaba que en el último tiempo en muchas zonas de la ciudad de Paraná se vive un constante crecimiento de familias sin hogar que se van instalando en terrenos fiscales sin servicio básicos formando grandes barriadas tipo asentamientos.

Esto es lo que ocurre en el este-sureste de la ciudad, en calle 1519 entre Almafuerte y Circunvalación, detrás del Mercado Concentrador “El Charrúa”, donde el Barrio Illia crece diariamente en cantidad de personas y de necesidades insatisfechas.

Cuando el municipio concretó la vinculación de la Ruta Nacional N°12 con la Avenida Circunvalación se relocalizaron 68 familias de este asentamiento en lo que hoy se conoce como Barrio Nuevo Illia, dotándolos de viviendas nuevas y una infraestructura básica. Sin embargo, el resto de los vecinos, unas 400 familias, quedaron en el lugar porque no “perjudicaban” a la obra.

Hasta allí llegamos con Cuestión de Fondo, para hablar con ellos y mostrar la realidad en la que viven. Y volvemos a decir que parece mentira que en pleno siglo 21 sigamos hablando de familias que viven sin luz, ni agua, ni cloacas. Ni siquiera calles debidamente demarcadas.

Las necesidades no pasan solo por la cuestión de la infraestructura, sino que la situación económica agrava la realidad social de las familias. Desde que se cortó el Potenciar Trabajo aumenta la cantidad de gente que necesita asistencia y concurre a pedir un plato de comida al comedor que sostienen los vecinos.