Gualeguaychú aprobó destinar fondos municipales a obras de infraestructura productiva

El Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó la derogación de dos ordenanzas que establecían el destino de una parte de los fondos municipales a programas específicos. Con esta medida, el Gobierno local busca disponer de esos recursos para financiar obras de infraestructura que beneficien al sector industrial, comercial y productivo de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por el bloque de Juntos por Entre Ríos, deja sin efecto las Ordenanzas Nº 12.238/2018 y Nº 12.718/2022. Ambas establecían que una parte del adicional de entre el 10 y el 15% que se cobra junto con la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad se destinara al funcionamiento del Buró Productivo y al concurso Gualeguaychú Productiva, respectivamente.

A partir de esta modificación, esos fondos dejarán de tener esos destinos específicos y el Municipio podrá disponer de ellos para realizar inversiones en infraestructura, de acuerdo con las necesidades de la ciudad.

Al respecto, el intendente Mauricio Davico sostuvo que los recursos podrían utilizarse para financiar obras como la reconstrucción del boulevard Daneri. “Necesitamos que los recursos estén al servicio del desarrollo de Gualeguaychú, con inversiones que mejoren la ciudad, fortalezcan su actividad económica y generen mejores condiciones para producir y trabajar”, expresó.

Entre las prioridades mencionadas se encuentran el mejoramiento de las calles, la conectividad y la ampliación de las redes de servicios. Según los fundamentos de la iniciativa, estas obras permitirían facilitar el traslado de mercaderías y personas, mejorar los accesos a los establecimientos productivos y reducir las dificultades de transporte.

Davico también señaló que mejorar la infraestructura puede favorecer la llegada de nuevas empresas, impulsar el crecimiento de los comercios y las industrias que ya funcionan en la ciudad y generar puestos de trabajo.

De esta manera, el Municipio contará con mayor disponibilidad de recursos para destinarlos a obras que considere prioritarias y que, según lo planteado por el Ejecutivo, beneficien tanto a la actividad económica como al conjunto de la comunidad.