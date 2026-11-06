Feliciano: escuelas técnicas, estudiantes y empresarios avanzan en una agenda común de educación y trabajo

La diputada María Elena Romero participó de la presentación del Consejo Local de Educación, Trabajo y Producción. Surgieron propuestas de formación en programación, energías renovables y aprovechamiento del ciervo axis.

San José de Feliciano fue sede este jueves de una reunión entre la Escuela Técnica, la Escuela Agrotécnica, estudiantes, docentes y empresarios del departamento, con el objetivo de articular la formación técnica con las necesidades del sector productivo local. El encuentro contó con la participación de la diputada provincial María Elena Romero, que integra la coordinación del Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción (COPETyP); de autoridades del Consejo General de Educación y de la Dirección de Educación Técnica; y de Raúl Boc Ho Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La reunión forma parte de la recorrida que el COPETyP realiza en todos los departamentos para presentar los Consejos Locales de Educación, Trabajo y Producción (COLETyP). Se trata de espacios propositivos, de consulta y asesoramiento para las escuelas de educación técnica y agrotécnica, donde se analizan las demandas del sector socioproductivo, los perfiles que necesitan las empresas y distintas formas de articulación, como convenios, visitas y capacitaciones. Al finalizar el encuentro, se invitó a los presentes a conformar la mesa local.

“La mejor política de empleo empieza en la escuela. Si sabemos qué necesita el sector productivo, podemos formar a nuestros chicos para que tengan trabajo sin irse de su pueblo”, sostuvo Romero. Durante la jornada surgieron propuestas concretas. La legisladora planteó, a partir de un pedido del rector de la Escuela Técnica, la necesidad de incorporar formación en programación y desarrollo de software, una de las demandas actuales de las empresas, y en tecnología aplicada al agro.

Una alumna de la Escuela Agrotécnica solicitó que se incorpore la enseñanza de energías renovables. Romero destacó que la propuesta coincide con la próxima instalación en Feliciano de uno de los parques solares más grandes de Entre Ríos, gestionado por la diputada, y planteó que los ingenieros de ENERSA a cargo del mantenimiento de la planta puedan capacitar a los estudiantes.

“Queremos que los técnicos que mantengan ese parque sean chicos de Feliciano”, afirmó. También se abordó el aprovechamiento del ciervo axis, especie declarada plaga en la provincia pero apta para el consumo. Romero anunció que la semana próxima se realizará una charla junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y pesca, con la participación de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER, en Concordia, que trabaja en su uso gastronómico. “Como docente, sé que un chico se compromete cuando ve que lo que aprende le sirve para su vida. Eso es lo que estamos construyendo con las escuelas y las empresas”, concluyó la diputada.