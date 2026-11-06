Paraná: se realiza un histórico operativo privado que castrará gratis a 100 perros y gatos en El Perejil

Cinco organizaciones de rescatistas de Paraná y una veintena de veterinarios voluntarios realizarán el sábado 14 de noviembre un operativo de castración masiva y gratuita en el barrio El Perejil. La meta es esterilizar a 100 perros y gatos, preferentemente hembras. La iniciativa, bautizada Paraná Castra, es privada y no tiene precedentes en la ciudad: fue declarada de interés por el Colegio de Veterinarios y por la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Los organizadores insisten en que el objetivo va mucho más allá del bienestar animal. “Recordemos que la salud animal también es algo público”, resumió Silvina Villarruel, rescatista conocida en redes sociales como “la del copete” y una de las impulsoras del operativo.

Villarruel dialogó con Un martillo para darle forma - Radio Plaza, donde detalló cómo será la jornada, quiénes pueden participar y cómo colaborar.

“Es una convocatoria que además es un hecho histórico, vamos a decir, en Paraná y único”, afirmó. “Esto es para toda la ciudad, no es solamente para nosotras, que es lo que más quiero que quede claro”.

Quiénes lo organizan

Paraná Castra reúne a cinco organizaciones y grupos de rescatistas y voluntarias independientes:

Fundación Proyecto Greta.

Rock My Dogs (Adoptar salva vidas).

No Somos Invisibles (Castrá+).

La del copete.

Agrupación Alianza Animal de Entre Ríos.

A ellas se suman sus voluntarios, unos 20 veterinarios que se autoconvocaron para operar y asistir de manera gratuita, y empresas y comercios que aportan dinero, insumos y alimentos. “Para armar un operativo de esta magnitud necesitamos desde cartón para poner en el piso hasta los insumos para las cirugías. Son un montón de recursos, un montón de logística”, explicó Villarruel.

Por qué castrar: una cuestión de salud pública

La razón principal es la sobrepoblación. “No hay casas para todos los animales que hay en la calle. Quizás uno, cuando está en el centro, ve dos o tres, pero te vas a un barrio y hay un montón de animales, hay mínimo 10 animales por casa”, describió la rescatista.

“Esos animales que no están castrados se siguen reproduciendo y cada hembra tiene hasta 12 cachorros, entonces multiplican la cantidad de animales”, advirtió. “Rescatar es divino, pero nosotros no podemos tampoco rescatar todos esos animales que están naciendo en esas condiciones, y la forma de no traer más sufrimiento, de no traer más animales que vengan a morir, es castrando para que no se sigan reproduciendo”.

El impacto excede a los animales. Menos perros y gatos sueltos y sin control sanitario implica menos riesgo de enfermedades que pueden transmitirse a las personas, las llamadas zoonosis, menos mordeduras, menos accidentes de tránsito y menos residuos dispersos en la vía pública. Por eso, la castración masiva es considerada una herramienta preventiva de salud pública, y no solo una política de protección animal.

Más que una castración: un censo sanitario del barrio

El operativo incluye un relevamiento de la situación sanitaria de los animales del barrio. “No solamente es una castración, sino un saneamiento de la zona y un control de la zona, para también tener idea de qué número de hembras y de machos de perros o de gatos estamos manejando, cuáles son las enfermedades que hay en cada barrio”, explicó Villarruel.

En ese censo se registra si los animales están desnutridos o con sobrepeso, si tienen sarna, pulgas u otras enfermedades. Las organizaciones ya realizaron dos censos previos en El Perejil y planeaban un tercer recorrido.

Por qué El Perejil

El barrio se ubica sobre avenida Ejército, entre Pablo Crausaz y Báez. Fue elegido tras un relevamiento de las zonas más necesitadas. “Hay muchas zonas de Paraná que lo necesitan, pero se decidió arrancar con este barrio, que no está recibiendo ayuda”, señaló.

Consultada sobre la presencia del Estado, la rescatista indicó que no tienen registro de cuándo fue la última vez que el área de Salud Animal estuvo en el barrio. La intención de las organizaciones es replicar la experiencia en otros barrios de la ciudad.

Quiénes pueden castrar a sus animales

El operativo es exclusivamente para familias y vecinos del barrio El Perejil, y se realizará el sábado 14 de noviembre. La castración es gratuita, para perros y gatos.

Para asistir, hay que tener en cuenta lo siguiente:

Gatos: deben llevarse en una mochila, bolso cerrado o transportadora.

deben llevarse en una mochila, bolso cerrado o transportadora. Perros: deben ir con collar y correa.

deben ir con collar y correa. Quienes no puedan acercarse: las organizaciones aseguran que irán a buscar a los animales. “El vecino que no se pueda acercar sabe que nosotras vamos a ir a buscarlo”, aclaró Villarruel.

Como incentivo, durante la jornada habrá desayuno, ropa y juguetes para la gente del barrio. Además, cada familia que lleve su animal a castrar recibirá un bolsón de alimentos no perecederos, con el objetivo de promover la tenencia responsable.

“Queremos trabajar en el barrio, trabajar en conjunto con el vecino, que el vecino se acerque, y crear una conciencia de que podemos trabajar en conjunto”, sostuvo la rescatista.

Cómo colaborar

El operativo se sostiene con donaciones. Hay varias maneras de sumarse:

Donaciones de dinero. Se reciben en el alias FUNDACIONPGRETA, del Banco Credicoop, a nombre de Fundación Proyecto Greta (CUIT 30-71902652-0). “Para que la gente se quede tranquila, todo tiene recibo, todo tiene una factura. Hay una fundación detrás que está respaldando todo esto, con su CUIT, con sus contadores, con todo bien organizado”, remarcó Villarruel. Cualquier monto suma: “Aunque sea 500 pesos”, pidió.

Alimentos no perecederos. Lo recolectado se destinará a los bolsones para las familias del barrio. Los puntos de recolección son:

Veterinaria Argentina: avenida Ejército 1466, abierta las 24 horas.

avenida Ejército 1466, abierta las 24 horas. Simply: San Martín 638, en horario de comercio.

Empresas y comercios. Paraná Castra convoca a negocios de cualquier escala a financiar castraciones u operativos, bajo el lema “Tu empresa deja huella”.

Voluntariado y logística. Quienes quieran colaborar con traslados, ropa u otras tareas pueden comunicarse con las organizaciones a través de sus redes sociales. Para sumarse como voluntario, el contacto es directamente con Villarruel, por mensaje a su cuenta de Instagram, @ladelcopete.

Un punto de partida

Para las organizaciones, El Perejil es solo el comienzo. “Ojalá podamos seguir llegando a todos los barrios de Paraná con esta iniciativa privada, que surgió de cinco organizaciones, pero obviamente esto es para toda la ciudad”, concluyó Villarruel.