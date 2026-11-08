Comienza la inscripción al Registro de Mediadores Comunitarios 2027 de la Defensoría del Pueblo en Paraná

La sede de la Defensoría del Pueblo está en calle Hipólito Yrigoyen 236, de Paraná.

Desde el 10 al 17 de noviembre permanecerá abierta la inscripción para integrar el Registro de Mediadores Comunitarios Voluntarios de la Defensoría del Pueblo de Paraná. Cada año, el Centro de Mediación de la institución realiza una convocatoria pública para renovar la nómina ad honorem que, en este caso, corresponderá a 2027.

Las personas interesadas en postularse deberán cumplir con los siguientes requisitos: contar con la formación básica en Mediación con homologación del Ministerio de Justicia de la Nación y estudios secundarios completos.

Para formalizar la inscripción, se requiere que la documentación que acredite dichos requisitos se presente en fotocopias, junto a un breve currículum vitae, y se complete personalmente una planilla de inscripción. Para ello, los postulantes podrán acercarse a la sede de la Defensoría del Pueblo, en calle H. Yrigoyen 236, en el horario de 8 a 13.

La nómina, que se conforma por alrededor de un centenar de personas, incluye tanto a nuevos postulantes como a mediadores y mediadoras que integran el Registro desde años anteriores. Respecto a quienes aspiren a seguir perteneciendo al Registro, pueden renovar su inscripción siempre que cumplan con los requisitos de capacitación establecidos por la Defensoría, que ofrece actualizaciones teóricas y prácticas de manera permanente.

Cabe recordar que desde 2003, la Defensoría del Pueblo brinda gratuitamente a la comunidad el servicio de mediación, una instancia extrajudicial, voluntaria y confidencial que se sostiene gracias a la participación ad honorem de mediadores y mediadoras comunitarias y a su firme compromiso con la convivencia pacífica y el bien común.

Por año, la Defensoría atiende alrededor de 500 casos de conflictos comunitarios. En el abordaje de esta labor, el Registro cumple un rol preponderante ya que sus integrantes facilitan el diálogo y promueven la escucha constructiva para favorecer el entendimiento entre vecinos.

La conformación del Registro reúne a personas con formación en diversas disciplinas y oficios, que aportan sus conocimientos y experiencias desde distintas miradas. De manera voluntaria y con un fuerte compromiso social, ofrecen su tiempo y sus saberes para generar espacios de diálogo y encuentro entre vecinos que atraviesan situaciones conflictivas que afectan la vida en comunidad.

Así, los problemas de convivencia, ruidos molestos, inconvenientes derivados de la humedad en inmuebles y reclamos por mascotas son algunas de las situaciones más frecuentes que llegan al Centro y en las que interviene el Registro de Mediadores.

Fuente: APF Digital.