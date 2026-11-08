La Municipalidad instaló un punto de encuentro y asistencia para afectados por la crecida del río Paraná

En Bajada Grande la Municipalidad instaló un punto de encuentro para las familias afectadas por la creciente del río Paraná.

El dispositivo funciona en el sector del camping de Bajada Grande y reúne a equipos de Protección Civil, Policía, Bomberos y Salud. El río alcanzó los 4,95 metros, superó el nivel de alerta y se aproxima al de evacuación. También se realizan trabajos para mantener los accesos y facilitar la asistencia a los vecinos.

La Municipalidad de Paraná puso en funcionamiento un punto de encuentro y asistencia en el sector del camping de Bajada Grande, frente a los miradores, para brindar atención inmediata a las familias afectadas por la crecida del río Paraná. El espacio funciona como centro de apoyo y coordinación de los distintos equipos que intervienen en el operativo, con presencia de Protección Civil, auxiliares, Policía, Bomberos y efectores de Salud. También cuenta con una ambulancia para responder ante eventuales necesidades sanitarias.

La medida se implementa en un contexto en el que el río alcanzó los 4,95 metros, superó el nivel de alerta y se aproxima al de evacuación. En este escenario comenzaron a registrarse nuevas afectaciones en viviendas ubicadas en sectores más cercanos al cauce, por lo que se intensificaron las tareas de relevamiento, prevención y acompañamiento a los vecinos.

Xavier Bilbao, coordinador del Comité Técnico de Emergencia (CTE), explicó que el punto de encuentro busca acercar la asistencia a las familias que atraviesan esta situación. Además de la atención inmediata, permitirá ofrecer alojamiento transitorio a quienes lo necesiten hasta que puedan organizarse con familiares o amigos.

Trabajos y asistencia en los sectores afectados

En paralelo, durante los últimos días se realizaron relevamientos territoriales junto a Defensa Civil y promotores de salud, con el objetivo de conocer tanto el estado de los accesos y las viviendas como las necesidades sanitarias de las familias.

También se desplegaron maquinarias y camiones para mejorar los caminos mediante el aporte de material, ya que el avance del agua comienza a interrumpir algunos accesos. Estos trabajos permiten sostener el ingreso de los equipos de asistencia y colaborar con los vecinos en el traslado de muebles, heladeras, freezers y otros elementos de sus viviendas.

Uno de los sectores que presenta actualmente mayor afectación es el denominado camino costero, hacia el oeste y sur de la zona de la arenera. Allí se identifica un frente de aproximadamente 500 metros, donde se encuentran unas 20 viviendas y dos caminos de acceso.

En otros sectores ribereños, como La Laguna, Puerto Viejo, Puerto Sánchez y Arenales, la situación se mantiene más controlada, aunque ya se registran avances del agua en los fondos de algunas viviendas, particularmente en Arenales y en el límite de la zona de La Placita, en Puerto Sánchez.

Trabajo articulado y prevención

Bilbao señaló que, de acuerdo con la evolución del río y los pronósticos, se evaluará la instalación de nuevos puntos de encuentro con características similares en otros sectores que puedan resultar afectados, para garantizar una asistencia cercana y reducir los riesgos.

Finalmente, el coordinador del CTE pidió a los vecinos, instituciones y organizaciones barriales que canalicen las acciones de colaboración a través del Municipio y de Protección Civil, para organizar adecuadamente la ayuda y evitar intervenciones descoordinadas.

El objetivo es transitar esta contingencia con responsabilidad, mantener la calma y priorizar la seguridad y la salud de las familias.