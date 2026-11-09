Concepción del Uruguay: rescindirán un contrato del Puerto por actividades ilícitas

El Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay resolvió avanzar con medidas contra el permisionario de uno de los depósitos ubicados sobre avenida Paysandú, entre Rocamora y San Martín, donde se realizaron actividades que no estaban autorizadas y se utilizaron elementos de pirotecnia.

El organismo inició un expediente administrativo con el objetivo de determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. Según informó, los hechos implicaron un riesgo para la infraestructura portuaria y para quienes desarrollan actividades en los espacios linderos.

El presidente del Ente Portuario, Marcos Di Giuseppe, confirmó que se avanzará con la rescisión del permiso otorgado, al considerar que hubo incumplimientos de las obligaciones contractuales y un desvío del uso autorizado del inmueble.

“Ante los graves hechos de irresponsabilidad y vandalismo registrados en el ámbito de uno de los espacios permisionados del Puerto de Concepción del Uruguay, esta Presidencia ha resuelto avanzar con la rescisión del permiso otorgado”, expresó.

Además, se realizará una inspección con personal del Ente para verificar el estado de las instalaciones, establecer si se produjeron daños y determinar las responsabilidades correspondientes.

Lo sucedido también fue puesto en conocimiento de la Prefectura Naval Argentina, para que intervenga dentro de sus competencias y lleve adelante las actuaciones que considere pertinentes.