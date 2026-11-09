El municipio cuenta18 familias evacuadas Paraná y otras cinco en riesgo en Bajada Grande

La crecida del río Paraná obligó a evacuar a ocho familias de Bajada Grande, mientras que otras diez se autoevacuaron y cinco permanecían en una situación de riesgo por el avance del agua. Así lo confirmaron autoridades de la Municipalidad de Paraná durante la mañana de este lunes, en diálogo con Elonce, desde el operativo de emergencia instalado en el sector de los miradores del camping.

El secretario municipal de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, explicó que las ocho familias evacuadas fueron alojadas mediante la asistencia del Estado municipal. Además, confirmó que otras diez abandonaron sus viviendas por sus propios medios, mientras que cinco grupos familiares debían ser evaluados nuevamente debido a que sus hogares habían quedado comprometidos durante la madrugada.

Ríos indicó que el municipio mantenía un seguimiento permanente de las viviendas ubicadas en las zonas más bajas de Bajada Grande, donde el agua comenzó a ingresar a algunos domicilios.

Según explicó, los equipos municipales habían realizado un relevamiento durante la madrugada y tenían previsto regresar a los sectores afectados para determinar si era necesario disponer nuevas evacuaciones.

El funcionario precisó que entre las familias afectadas había niños y adultos mayores, por lo que se había organizado un dispositivo especial de acompañamiento y asistencia.

“Venimos monitoreando estas áreas desde hace mucho tiempo. Ayer, cuando veíamos que esta situación se iba agravando, se desplegó un dispositivo desde Defensa Civil para atender a las personas afectadas”, señaló.

Instalaron un centro de asistencia en el camping de Bajada Grande

Ante el avance del río, la Municipalidad dispuso un punto de encuentro y coordinación de emergencias en el sector de los miradores de Bajada Grande.

El espacio funciona como centro operativo para organizar la asistencia a los vecinos, distribuir recursos y coordinar el trabajo de las distintas áreas municipales.

“Es el lugar donde se articula y distribuye todo el trabajo de asistencia a las personas afectadas por la crecida del río Paraná”, explicó Ríos.

El dispositivo cuenta con médicos, personal de enfermería y una ambulancia de la Secretaría Municipal de Salud, además de equipos encargados de brindar alimentos y otros elementos de primera necesidad.

Las autoridades aclararon que el lugar no funciona como alojamiento permanente de las familias evacuadas, sino como un centro de asistencia y coordinación de las tareas de emergencia.

Vecinos pidieron bolsas de arena para proteger sus viviendas

Durante la recorrida por el sector, varias familias se acercaron al puesto municipal para solicitar colaboración. Entre los pedidos se encontraban bolsas de arena y materiales destinados a impedir o demorar el ingreso del agua a las viviendas.

El coordinador de la Secretaría de Planificación e Infraestructura e integrante de la coordinación del Comité Técnico de Emergencia, Xavier Bilbao, explicó que numerosos vecinos intentaban permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible para resguardar sus pertenencias.

“La mayoría de los casos son personas que se quieren quedar hasta lo último en su vivienda para custodiar sus pertenencias. Entonces van haciendo ese registro diario y necesitan asistencia para poder aguantar todo lo que puedan”, manifestó.

Crecida del Paraná: ocho familias evacuadas en Bajada Grande

Además de los materiales de protección, el municipio brindaba asistencia alimentaria a quienes ya tenían agua dentro de sus viviendas y no podían desarrollar sus actividades habituales.

Bilbao señaló que la situación afectaba también la posibilidad de trabajar, realizar compras y resolver necesidades cotidianas, por lo que se habían organizado entregas de alimentos y otros insumos.

El operativo podría mantenerse durante semanas o meses

El coordinador explicó que el Comité Técnico de Emergencia había elaborado previamente un plan de contingencia para responder a distintos escenarios de crecimiento del río.

Según detalló, el punto operativo instalado en Bajada Grande estaba previsto para funcionar mientras el nivel del Paraná no superara los seis metros en la escala hidrométrica.

En caso de que el agua alcanzara alturas superiores, el centro de asistencia sería trasladado a una plaza cercana, ubicada en una cota más elevada.

“Ya teníamos previsto este punto como un punto intermedio hasta la altura de seis metros del río. Si viene con alturas mayores, vamos a trasladarnos a la plaza que tenemos acá cerquita, que está en una cota más alta”, explicó Bilbao.

El funcionario también advirtió que el dispositivo podría permanecer activo durante un período prolongado, dependiendo de la evolución del río. “Mientras el río esté en estos niveles y no baje de cuatro metros, vamos a estar en esta situación, que puede durar algunos días o meses”, sostuvo.

Restringieron el uso recreativo del camping

Como parte del operativo, las autoridades municipales dispusieron restricciones para la utilización recreativa del camping de Bajada Grande.

Bilbao explicó que el sector sería destinado prioritariamente a las tareas de asistencia y a la circulación de vehículos y maquinarias utilizadas durante la emergencia.

“El sector del camping va a estar restringido. Su uso será solamente como zona de instalaciones para la asistencia de los vecinos”, indicó.

No obstante, aclaró que permanecerían habilitados los sectores de los miradores y la zona portuaria para permitir el acceso y la descarga de embarcaciones.

El funcionario solicitó a la población evitar las visitas recreativas al lugar, con el objetivo de facilitar el trabajo de los equipos municipales y reducir los riesgos vinculados con la circulación de vehículos.

Monitoreo con drones y patrullajes durante las 24 horas

Por su parte, el coordinador general de Protección Civil y asesor técnico del Comité Técnico de Emergencia, Lucas García, explicó que el municipio había comenzado a preparar el plan de contingencia en enero.

El funcionario sostuvo que esa planificación permitió desplegar rápidamente los recursos necesarios cuando comenzaron a registrarse las primeras situaciones de emergencia.

“El plan de contingencia se viene preparando y evaluando desde enero para que, cuando llegara una situación como la de ayer, pudiéramos dar una respuesta rápida e inmediata”, destacó.

García confirmó que los equipos municipales realizaban recorridas periódicas por los sectores afectados, tanto por tierra como por agua, para identificar a las familias que necesitaban asistencia.

Además, informó que durante la mañana del lunes, alrededor de las 6.30, se había completado un relevamiento de la costa mediante drones y personal municipal.

“Estamos acá las 24 horas. Este espacio de contingencia es para aquel vecino que necesite acercarse. Y si no puede hacerlo, que nos avise y nosotros nos acercamos hasta el lugar”, explicó.

El municipio mantiene la asistencia a las familias afectadas

Las autoridades señalaron que el objetivo central del operativo es preservar la integridad de los vecinos y garantizar una respuesta coordinada frente al avance del río.

Bilbao remarcó que el Comité Técnico de Emergencia reúne a distintas áreas municipales para organizar la asistencia sanitaria, alimentaria y logística, además de brindar recomendaciones sobre los cuidados necesarios al regresar a las viviendas.

“Tenemos una sola tarea y una sola misión, que es el resguardo de la vida de las personas y el resguardo de la salud”, afirmó.