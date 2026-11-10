Bajada Grande ya sufre los efectos de la creciente: comenzaron las primeras evacuaciones

La responsable de brindar asistencia en la zona costera de Paraná, Miry Álvarez, brindó un panorama de la situación y confirmó que ya hay familias evacuadas por la creciente del río Paraná.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Álvarez afirmó que “la situación está muy complicada, la gente está mal porque perdieron su vivienda que con tanto esfuerzo tuvieron durante años, y está bastante triste. Estuvimos recorriendo y preguntando si querían evacuar porque es peligroso, ya sea por los bichos o por el agua también que ya les estaba dando hasta la cintura, pero varias familias decidieron quedarse por la situación de seguridad y no quieren que les roben nada en sus casas”.

Agregó que “en la zona conocida como la Punta del Mono está más complicada la situación y el agua ya está en sus casas, andan con las canoas para salir, pero hay personas que no tienen y entre vecinos se van ayudando”.

En ese marco, indicó que “desde el sábado el municipio está en la zona, recorrimos con Defensa Civil que está trabajando con nosotros, pasamos al mediodía por las viviendas y les llevamos comida. Empezamos en camionetas 4x4, pero ya anoche se complicó un montón pasar y ahora van a ver los chicos si pueden pasar en lancha. No sé cómo vamos a entrar la comida hoy al mediodía porque la gente no puede salir, no puede comer, no tienen nada en sus casas”.

Describió que “algunos duermen en el techo, subieron sus cosas al techo y se acuestan a dormir ahí. Nosotros también con la comida entregamos off y unas pastillas que son para limpiar el agua, para que puedan tomar el agua del río”. Y acotó que “en la zona de los miradores en este momento hay una carpa donde está una familia viviendo, que es la abuela y una mamá con cinco niños, chiquititos, y además el sábado evacuamos a varias familias que consiguieron adónde ir y los ayudamos a sacar las cosas con el camión”.

En ese contexto, Álvarez agradeció “a los chicos scout y a los merenderos de la zona que nos vienen a apoyar y ayudar para cocinar y que las familias puedan tener al menos dos comidas al día”.

Respecto de la asistencia que se brinda, mencionó que “contamos con colchones, nylon, comida, y depende de la situación en que ellos se encuentren. Por ahí la gente que está acá también necesita colchones, pero les explicamos que, si se quedan en la casa inundada, los colchones se van a volver a mojar. Por eso les ofrecemos que tenemos las carpas en los miradores y si quieren venir acá, nosotros los podemos asistir con muchas cosas”.

El informe que el municipio envió al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia este lunes 9 de noviembre, detalló un relevamiento de personas y familias afectadas por la crecida en Bajada Grande.

Allí se informó que “70 personas permanecen en sus viviendas y reciben asistencia municipal mediante la provisión de alimentos, viandas, elementos de higiene, bolsas y otros insumos de primera necesidad. Asimismo, 12 familias se autoevacuaron y fueron trasladadas a viviendas de familiares, para lo cual el Municipio colaboró con camionetas municipales para el traslado de muebles y pertenencias personales, facilitando su reubicación y resguardo”.

“Por otra parte, 20 personas se encuentran alojadas en la carpa dispuesta como punto de encuentro, donde reciben asistencia, acompañamiento y contención por parte del equipo municipal. Se realiza la entrega de viandas tanto a las personas alojadas en la carpa como a las familias que permanecen en sus viviendas, garantizando además la provisión de elementos de higiene y demás insumos necesarios”, se consignó.

“El Municipio continúa trabajando en territorio, realizando tareas de asistencia, traslado, acompañamiento y relevamiento permanente, de acuerdo con la evolución de la crecida y las necesidades de los vecinos”, se informó.