Reparan un caño de agua de 750 mm en calle Rondeau: advierten por baja presión o corte de suministro

El personal municipal de Paraná realiza este martes por la mañana trabajos de excavación, descubrimiento y reparación del acueducto de 750 milímetros –en calle Rondeau, en el tramo entre calles Darwin y Ambrosetti–, que transporta el suministro desde la planta potabilizadora Echeverría hacia la planta y centro de distribución Ramírez.

El abastecimiento del suministro potabilizado para los centros de distribución Ramírez y Ejército se mantiene a través del caño complementario de 500 milímetros, habilitado hace poco menos de un año.

Al mismo tiempo, se desarrollan trabajos de mantenimiento y limpieza en la planta potabilizadora Echeverría, que abarca a los canales Parshall y repartidor y las pantallas deflectoras: son dispositivos que operan en el ingreso del agua cruda proveniente de la toma del río Paraná, para su proceso de potabilización.

Debido a una reducción en la disponibilidad del recurso para distribuir, podrían registrarse casos de baja presión y/o falta de agua potable en las áreas atendidas por los centros de distribución Ramírez y Ejército, como el casco céntrico, barrios Hipódromo, Rocamora, y en el sur hasta parte de Santa Lucía, el Kilómetro 5 y ½, barrio 500 Viviendas, Paracao; y en el oeste, como Bajada Grande, Puerto Viejo, San Agustín, Mercantil, Padre Kolbe y Anacleto Medina.

Se estima que la labor se extenderá hasta horas de la tarde, informó Ahora. Posteriormente, como es habitual ante casos de intervención de caños maestros del sistema, se realizarán las pruebas hidráulicas pertinentes y se cumplirán los protocolos de actuación para la reanudación de los procesos electro-mecánicos. Y para progresivamente normalizar la prestación del servicio deberán recuperarse los niveles de reservas de agua en el centro de distribución Ramírez y Ejército, para aportar el suministro a la red pública de la ciudad, con los caudales y presiones adecuadas.

Por ese motivo se solicita a los usuarios de las áreas urbanas mencionadas extremar los cuidados del agua potable almacenada en los tanques domiciliarios, en su uso para las actividades hogareñas.