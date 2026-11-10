Suspendieron en Paraná la atención en un edificio municipal tras el derrumbe de parte del techo

La Dirección de Catastro de Paraná fue clausurada tras el desprendimiento de parte de la estructura del edificio, ubicado en calle 25 de Mayo al 100. El incidente ocurrió durante el último fin de semana y provocó importantes daños materiales, por lo que se suspendieron las actividades laborales y la atención al público.

Los restos de mampostería cayeron sobre los escritorios, destruyeron computadoras y dejaron inutilizada parte de las instalaciones. Las imágenes difundidas mostraron el deterioro de la infraestructura y las consecuencias del desprendimiento, publicó Entre Ríos Ahora.

En la puerta de ingreso se colocó un cartel que informó: “La oficina se mantendrá cerrada por problemas edilicios hasta nuevo aviso”. Por el momento, los contribuyentes no pueden realizar trámites en esa dependencia.

Advierten que habían alertado sobre las condiciones del edificio

Desde la Asociación del Personal Superior (APS) de la Municipalidad de Paraná aseguraron que habían advertido sobre las condiciones edilicias del inmueble, pero señalaron que no obtuvieron respuestas.

Los representantes gremiales dieron a conocer la situación este martes y cuestionaron la falta de soluciones ante los problemas estructurales que, según indicaron, ya habían sido comunicados.

Un antecedente similar en Tesorería Municipal

La situación recordó lo ocurrido el pasado 24 de agosto en la Tesorería Municipal, ubicada en la intersección de Salta y Andrés Pazos, donde una inundación afectó el sistema eléctrico y obligó a suspender la atención al público.

Desde entonces, las cajas permanecen cerradas y los contribuyentes que necesitan actualizar boletas vencidas deben dirigirse a la Administración Fiscal Municipal (AFIM), sobre calle 25 de Mayo, para luego efectuar los pagos en las bocas habilitadas de Entre Ríos Servicios.