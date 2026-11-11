Creciente del río Paraná: “En Bajada Grande la situación es muy complicada”, afirmó Ríos

"Hay una resistencia muy grande a irse y, lamentablemente, como hacía mucho que el río no crecía, ellos también piensan que no les va a llegar el agua o que va a retroceder pronto, pero los datos que nosotros tenemos indican que esto recién empieza", afirmó Ríos.

El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, describió el trabajo que se realiza en la zona costera de Bajada Grande donde la creciente del río Paraná ya comenzó a inundar viviendas.

En declaraciones realizadas al móvil del programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Ríos confirmó que “la situación de Bajada Grande tiene que ver con familias que han sido evacuadas, otras familias autoevacuadas y un núcleo importante de vecinos que pese a estar aislados, se quedan en sus casas” y explicó que “lo que ha ocurrido en una zona de Bajada es que, más allá de la creciente del río, las napas de agua están muy cercanas y eso produjo algún tipo de anegamiento y han quedado aislados porque los caminos ya no se pueden transitar”.

Explicitó que “anoche en la última recorrida que se hizo alrededor de las 10 de la noche, ya lo tuvieron que hacer por agua y el agua le llegaba a la altura de la cintura, entonces se asistió a estos vecinos, aproximadamente 30 o 40 vecinos, que lamentablemente por diferentes razones han decidido permanecer en sus hogares, que están inundados”.

“Creo que es un tema que lo tenemos que ir resolviendo con el diálogo y con el convencimiento porque lamentablemente entendemos que esta situación no va a poder sostenerse en el tiempo. Si el río sigue creciendo se van a ver más afectados y el problema que podemos llegar a tener hoy en la zona de Bajada Grande tiene que ver con la parte de la laguna, porque empiezan a subir las napas y al subir el agua la laguna empieza a crecer. Esto puede afectar a los vecinos también, así que hemos instalado allí una bomba de achique que es la que va sacando el agua de la laguna para evitar esta situación”, señaló.

Especificó que “hay 15 familias que hemos evacuado y tenemos alrededor de 40 o 50 auto evacuados, es decir, vecinos que han tomado la decisión de trasladarse por sus propios medios, en algunos casos con la ayuda del Estado Municipal, que tiene que ver con ayudarlos con camiones y con personas para poder trasladarse, y se han ido algunos a casas de familiares o vecinos que los han asistido. Además, tenemos esta familia que no tiene a dónde ir, para eso hemos instalado una carpa, que le llamamos punto de encuentro, para que el vecino sepa que es el espacio de referencia donde debe trasladarse cuando tiene una contingencia, un problema. Allí tenemos asistencia alimentaria y sanitaria y está instalado el equipo de Defensa Civil con los auxiliares para intervenir, al igual que el equipo médico sanitario”.

“En la noche del martes fueron 11 las personas que durmieron en el refugio y pasaron la noche, que los estamos evaluando ahora con el director de Defensa Civil y la directora de Adultos Mayores. El refugio se activó anoche precisamente para esta circunstancia. En su mayoría son adultos mayores y niños, y algunas mujeres”.

Consultado por otros dispositivos disponibles para evacuar inundados, Ríos admitió que “por el momento es algo que no lo tenemos resuelto porque tenemos algunos inconvenientes; por ejemplo, algunos adultos mayores de este núcleo tienen alguna patología médica que son asistidos por el efector de salud que es el Hospital Domagk, también hay chicos que van a la escuela y desarraigarlos de ese entorno significaría un mayor problema. De todos modos, sin lugar a dudas, esto lo iremos resolviendo con el correr de los días”.

Sobre las familias que permanecen en sus viviendas, indicó que “es una situación muy compleja, muy delicada, porque algunos están en los techos, otros han ido a algunos terraplenes donde aún existe la posibilidad de estar, pero es una situación muy compleja, muy problemática”.

Reiteró que “es un tema que tenemos que resolverlo porque hay una resistencia muy grande a irse y, lamentablemente, como hacía mucho que el río no crecía, ellos también piensan que no les va a llegar el agua o que va a retroceder pronto, pero los datos que nosotros tenemos indican que esto recién empieza, lo cual nos preocupa y nos ocupa para poder dar una solución. Sin embargo, hay decisiones que son personales, nosotros no podemos tampoco obligarlos a salir, entonces lo que se trata es poder acompañarlos. Ayer se hizo de la manera que se pudo, una parte en canoa, otra parte caminando sobre el agua, y se brinda una asistencia de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer”.

Puntualizó que la zona afectada “es en el borde costero por calle Ameghino al final y ahí ya se corta hacia el sur y eso llega hasta la Punta del Mono que es la zona donde está más complejo porque ahí ya no se puede llegar por tierra. Y también desde calle Ameghino hacia el norte hasta la zona de los Miradores también hay lugares internos que también han quedado aislados por el agua que va brotando por las vertientes”.

Por su parte, el director de Protección Civil, Lucas García, contó que “en la noche del martes y la madrugada estuvimos desplazando arena en la zona de Puerto Sánchez y generando una especie de barricada para contención del agua y del oleaje, porque las embarcaciones de mediano porte generan olas y puede llegar a ingresar agua a las viviendas, por eso pedimos precaución cuando circulan”.

Agregó que “en barrio Los Arenales también el ingreso de agua está comenzando y ya se está trabajando en el lugar, aunque hasta el momento no hay personas evacuadas”.

Finalmente, con una altura del río en 5,36 este miércoles, Ríos informó que “los informes nos dicen que río arriba se mantiene estacionario y lo que nos preocupa es cómo vuelca los valles de inundación de la zona aledaña, cómo va volcando hacia abajo y eso cómo nos puede perjudicar en la zona más ribereña nuestra. Y lo otro que sí nos preocupa también es cómo va a ser la situación si llega a llover y cómo eso nos va a afectar, que es lo que estamos tratando de evaluar ahora. Anoche llovió, pero en poca magnitud, porque siempre cuando llueve, no solo tenemos el ingreso de agua, sino también la ruptura de los terraplenes, que por ahí nos preocupa más”.