El Presupuesto y la Tributaria 2027 de Paraná fueron derivados a Comisión del Concejo Deliberante

Durante la 17° sesión ordinaria de este año del Concejo Deliberante de Paraná tomaron estado parlamentario el proyecto de Ordenanza Tributaria y el de Presupuesto para el ejercicio 2027, ambos elevados por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). Ambas iniciativas fueron derivadas a la Comisiones de Economía, Hacienda y Producción para su análisis.

El proyecto de Presupuesto, que contempla recursos por $295.258 millones, prevé una inversión de $44.785 millones en obra pública con financiamiento 100% municipal. También establece la continuidad de obras estratégicas, la mejora de los servicios esenciales y la reducción del stock de deuda en más de 7 millones de dólares, sin incorporar nuevos endeudamientos.

Al respecto, la concejala Luisina Minni (Más para Entre Ríos) al informar sobre el proyecto sostuvo que “es un proyecto de Presupuesto que mantiene los principios de equilibrio fiscal y de autonomía municipal, con obras públicas que serán financiadas con recursos 100% municipales”.

“En lo que respecta a la obra pública, se prevé finalizar obras importantes para la ciudad como lo es la de la Ruta Nacional N° 12, la de la red de agua potable, cloacas, cordones cunetas, mejora de pavimento en distintas zonas de la ciudad y también una fuerte apuesta en el programa de Presupuesto Participativo, entendiendo que es una herramienta que le da legitimidad a las intervenciones que se hacen en distintas comunidades”, destacó.

También añadió que “además se contempla una inversión muy importante en el transporte público, apostando a esta nueva concesión, que próximamente va a cumplir un año de vigencia en la ciudad, entendiendo que la eliminación de los subsidios al sistema de transporte público de pasajeros del interior del país por parte del Gobierno Nacional generó un socavón en la arcas municipales, pero a pesar de eso esta gestión apuesta fuertemente en mantener un boleto accesible para el usuario de colectivo”.

“También se considera una partida fuerte en lo que respecta a la asistencia social y contingencia del cambio climático, en el marco del fenómeno del niño que estamos atravesando, y para el cual se está haciendo un trabajo muy importante junto al Comité de Crisis”, concluyó la edila.

Mientras que la Tributaria, según los fundamentos de la iniciativa presentada por el DEM, “profundiza el proceso de simplificación tributaria iniciado en 2026 y lo acompaña con la modernización de la gestión administrativa; conservando la estructura de la norma vigente, sus alícuotas y el sistema de actualización por Índice Referencial de Actualización Tributaria (IRAT)”.