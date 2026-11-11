El Presupuesto y la Tributaria 2027 de Paraná tomarán estado parlamentario en el Concejo Deliberante

Ingresará el proyecto de Ordenanza Tributaria y el de Presupuesto de la Administración Municipal para el Ejercicio 2027 en el Concejo Deliberante de Paraná. Será este miércoles, a las 9. Ambos proyectos fueron elevados por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Según se adelantó oficialmente, el proyecto de Presupuesto, que contempla recursos por $295.258 millones, prevé una inversión de $44.785 millones en obra pública con financiamiento 100% municipal. También establece la continuidad de obras estratégicas, la mejora de los servicios esenciales y la reducción del stock de deuda en más de 7 millones de dólares, sin incorporar nuevos endeudamientos.