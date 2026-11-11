Testimonios en primera persona de vecinos inundados de Bajada Grande

Érica es inquilina de una vivienda en los Miradores de Bajada Grande de Paraná. Tuvo que abandonar la casa donde vive con su hija y sus cinco nietos debido a la creciente del río.

“Fue antes de ayer”, señaló, en referencia al lunes. “Una y media se vino el agua al costado, por el lado de atrás. A eso de las 14.30 empezó a correr. Le dije a mi hija que teníamos que salir. Vino una señora del merendero y le dijo ‘mamá, tenés que salir’. A todo esto eran las 18.30. Ahí vino un camión y la sacó a mi hija. Ahora me dijeron a mí que tenía que salir porque venía la creciente y no me podía quedar. Me sacaron a mí y mis nietos. Anoche me dijeron que la casa donde estamos alquilando está inundada”.

“Pensé que era un caño porque no podía ser con tanta presión. Entró por todos los patios. Ahí se vino con todo”, relató al móvil de Radio Plaza. Agregó que la están asistiendo desde el municipio. “Estamos bien atendidos, hay psicólogos y de parte de todo el personal. Estamos bien”, recalcó y contó que “están robando”. “Anoche me dijeron que a uno de los vecinos le sacaron chapas y por eso no quieren salir. Pero bueno, nosotros tuvimos que salir, por mi hija y los nenes”.

Un testimonio similar aportó Nahuel. “Ahora estoy en la casa de mi prima, en Mosconi. Ahora el agua está a menos de la mitad. Saqué las cosas y quedó la cama no más. Pero estamos jodidos. Vivo con mi mujer y tengo un nene de un añito ya. Todos nos tuvimos que ir, es la primera vez que paso una situación así. No sé qué vamos a hacer ahora. Estoy afuera de mi casa hace unos cinco meses, saqué todo antes para no perder nada. Allá atrás todavía hay gente viviendo, no se quieren ir porque tienen miedo que les roben”.

Oscar contó que el agua tocó la pared de su casa. “Estamos esperando a ver qué va a pasar, a ver si me voy o me quedo. En la última llegó hasta ahí y empezó a bajar, pero ahora parece que va a seguir no más. Si empieza a entrar el agua a mi casa nos vamos a tener que ir. Hay vecinos que ya me ofertaron que vaya pero no es como estar en mi casa, cada cual quiere estar en su casa. Pero bueno, si tenemos el agua adentro no nos va a quedar otra”.

El vecino advirtió sobre el temor por robos. “Andan los nenes de lo ajeno. Yo tengo todas mis cosas adentro. Y no voy a llevar las cosas ahora a casa ajena, no me gusta. Prefiero levantar todo. Estoy levantando la heladera, televisor, los pongo más arriba. Pienso que más de esto no puede seguir, tenemos que salir. Los vecinos están en la misma situación, los del fondo, los de al lado. El agua nos está atacando de todos lados, la situación es para todos iguales. Por más que ahora la Municipalidad nos dé arena, tierra, bienvenido sea pero ya no nos sirve para esto”.