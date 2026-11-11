Yeso Oeste avanza con trabajos de mantenimiento y mejoras en caminos rurales

La Comuna de Yeso Oeste continúa desarrollando un amplio plan de mantenimiento y mejoras en la red de caminos rurales, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y dar respuestas a las demandas de los vecinos y productores de la zona.

Las tareas se llevan adelante de manera articulada con la Dirección de Vialidad zonal La Paz. En esta oportunidad, los trabajos comprendieron mejoras en el ingreso al camino Las Lechuzas, como parte de una planificación que contempla distintos sectores de la jurisdicción.

Al respecto, el presidente comunal, Javier Vera, aseguró que las intervenciones se organizan a partir del diálogo con los vecinos y el relevamiento de las necesidades de cada lugar. “Estamos avocados a una planificación que se hizo a partir del diálogo con los vecinos. Junto a ellos vamos marcando las prioridades”, sostuvo a Política con Vos.

Asimismo, señaló que la continuidad de los trabajos dependerá de la disponibilidad de maquinaria y de las condiciones climáticas. En ese sentido, indicó que se avanzará progresivamente sobre otros sectores de la zona.

Vera también recordó que, junto con el repaso de caminos, “se vienen realizando tareas de recambio de alcantarillas de desagües, una intervención necesaria para mejorar el escurrimiento del agua y otorgar mayor durabilidad a los arreglos realizados”.

Finalmente, destacó el acompañamiento de productores rurales que colaboran con estas iniciativas y valoró el trabajo conjunto entre el sector privado, la Comuna y el Gobierno provincial, a través de Vialidad. “La colaboración del privado, junto a la Comuna y el Gobierno provincial por medio de Vialidad, nos ayuda a sostener este tipo de arreglos y responder paulatinamente a las demandas de los vecinos”, concluyó.