Destacan la propuesta para que la Asociación de Espacios Culturales Independientes integre el EMPATUR

El Ejecutivo Municipal de Paraná propuso que la Asociación de Espacios Culturales Independientes integre el Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR). Ayer ingresó al Concejo Deliberante la iniciativa. “Un gran paso para un sector que va a empujar a la ciudad hacia adelante”, valoró el concejal Emiliano Gómez Tutau.

“Estuvimos junto a la intendenta Rosario Romero en el Paseo Cultural de Juan L. Ortiz, con la Asociación de Espacios Culturales Independientes”, contó el edil en su cuenta de X, luego de que ingresara al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que envió el Ejecutivo.

Recordó que el EMPATUR es “uno de los pactos más importantes entre el sector público y el privado en Paraná. Ahí se construyen los acuerdos para promover el turismo de nuestra ciudad, y estos espacios tienen mucho para aportar: producen arte, gastronomía y, sobre todo, identidad”.

“Además, la intendenta les propuso que desde el paseo cultural de Juan L. Ortiz y todo Racedo le acerquen proyectos al Ejecutivo para activar este corredor”, agregó. “Primero los reconocimos con el registro de espacios culturales. Ahora se suman a la mesa donde se decide el futuro de Paraná. Un gran paso para un sector que va a empujar a la ciudad hacia adelante”, concluyó.