Diputados de Juntos Por Entre Ríos apoyaron la candidatura de Manuel Tennen a la intendencia de Paraná

Los legisladores de Juntos por Entre Ríos dieron apoyo a la candidatura a la intendencia de Paraná a Manuel Tennen.

Tras una reunión mantenida en el bloque de la Cámara de Diputados de la provincia, los diputados Gabriela Lena, María Elena Romero, Silvio Gallay y Marcelo López del bloque Juntos por Entre Ríos. expresaron su apoyo a la candidatura a la intendencia de Paraná, de Manuel Tennen.

Los legisladores destacaron “su intachable trayectoria, la militancia política de toda la vida junto a la Unión Cívica Radical (UCR) sin mezquindades y la demostrada capacidad de gestión pública”.

Tennen ya ha recibido respaldo político en el armado electoral para la capital provincial, por parte de intendentes de distintas localidades de Paraná Campaña pertenecientes a Juntos por Entre Ríos, quienes manifestaron su decisión de apoyar y acompañar su precandidatura.

“Desde nuestra experiencia al frente de cada municipio que nos toca gobernar conocemos la responsabilidad que implica gestionar y trabajar todos los días por nuestros vecinos. Por eso valoramos en Manuel la capacidad de gestión, la honradez, el compromiso con la gente y su militancia política de toda la vida”, destacaron los jefes comunales.

Expresaron su adhesión a la propuesta de Tennen los mandatarios de Juntos por Entre Ríos: Marcelo Cerutti (Crespo), Carlos Weiss (Viale), Héctor Solari (María Grande), Hernán Kisser (Hasenkamp), Gardi Müller (Seguí), Soledad Daneri (Sauce Montrull), Ariel Voeffray (San Benito), Celeste Pando (Aldea María Luisa) y Juan Maldonado (Hernandarias).