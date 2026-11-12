Gieco sobre la creciente en Diamante: “Por inundación, por el momento, no tenemos problemas”

“Lo que sí nos complica es cuando tenemos lluvias intensas con viento, por el tema del deslizamiento de la barranca, los árboles que están a la vera de la barranca que complican las viviendas", afirmó Gieco.

El intendente de Diamante, Ezio Gieco, describió la realidad de la ciudad ante la creciente del río Paraná que ya se encuentra en nivel de evacuación y aclaró que por el momento no hay inundados. “Si no sigue lloviendo, el río debería comenzar a bajar”, afirmó.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Gieco confirmó que la localidad “llegó a la etapa de alerta porque la altura normal de nuestro río, la cota normal, es hasta dos metros, pero antes de ayer llegó a los 5,30 metros y ayer llegamos a la etapa de evacuación a 5,50 metros. Hoy estamos en 5,57 según el informe que tenemos”.

“Entendemos que estamos en este momento recibiendo la máxima cantidad de agua de las lluvias que tuvimos en las provincias del norte y entendemos que después de esto va a empezar a bajar. Creemos que estamos en la altura máxima que vamos a llegar por estos días, si no sigue lloviendo”, afirmó.

“Hoy estamos en ese pico de altura, creemos que después de esto empieza a bajar, debería ser lo que suceda, de no ser que vuelva a llover en el norte y volvamos a tener agua río abajo que nos vuelva a levantar la cota. Entendemos, escuchando a los que conocen y hablando con Prefectura y demás, que lo que tiene que suceder es que comience a disminuir de acá para adelante dentro de estas precipitaciones que cayeron ahora”, reiteró.

En este marco, describió: “Nosotros tenemos una ciudad que está emplazada sobre las barrancas del río Paraná, en la zona ribereña de la ciudad tenemos familias que han avanzado en la construcción ya sea de ranchadas para dedicarse a la pesca o de algunas viviendas que lo utilizan tanto para la pesca artesanal comercial que hacen o gente que tiene su puesto en la isla y deja una lancha o una canoa con un motor en la costa y si tiene la vivienda en otro lugar, en otro barrio de la ciudad, tiene miedo que le roben, entonces termina viviendo en la costa. Las familias que están en la isla, por ahora no hay evacuados, resisten porque hay hacienda, o si se terminó de sacar la hacienda, por ahí queda algún animal que tienen los mismos puesteros, como chivos, vacas o los caballos de trabajo que tienen, y quedan resistiendo hasta último momento, con pequeños espacios de tierra que quedan en algunas islas”.

Agregó que “todavía se sigue retirando hacienda de la isla, están los barcos trabajando día y noche en esta actividad, pero entendemos que en estos días la situación no va a empeorar mucho más de lo que estamos con la altura que tenemos hoy, que ya estamos en una etapa de evacuación, pero no hay familias comprometidas de que se hayan tenido que evacuar. Y la gente que está en la isla tiene viviendas en la ciudad, tiene comunicación, tiene antenas satelitales de telefonía, tiene lanchas o botes motorizados. Ha disminuido también la cantidad de gente que habita la isla; no hay chicos por ejemplo y los chicos que suelen estar los fines de semana en la isla son hijos de puesteros que por ahí van el fin de semana a pasar con el padre a la isla, pero después tienen viviendas en la ciudad, así que por ese lado no tenemos grandes problemas”.

No obstante, el intendente aclaró que “lo que sí nos complica es cuando tenemos lluvias intensas con viento, por el tema del deslizamiento de la barranca, los árboles que están a la vera de la barranca que complican las viviendas; las viviendas precarias, con techos precarios que se mojan, que se vuelan los techos, que se dañan las viviendas. Pero por inundación por el momento no tenemos problemas”.

Asimismo, mencionó que “el problema de la barranca tal vez va a ser cuando baje el río y saque esa compresión que hace el agua sosteniendo la barranca; el problema se puede intensificar en la bajante y no en la crecida de los movimientos de la barranca. Sí puede suceder que tengamos lluvias importantes y el deslizar del agua por la barranca, eso termina abriendo grietas y empeorando un poco la situación”.

“Esto no quiere decir que la inundación no afecte económicamente a las familias o que no tengamos problemas o que, por ejemplo, el camino de la ribera ya está bajo agua. Pero tenemos otras calles por donde acceder a las viviendas con alguna complicación de tránsito vehicular, pero el agua no está dentro las viviendas”, aclaró.

Consultado por la actividad comercial de pescadores y turismo, Gieco reconoció que “ese es un problema que tenemos. Por ejemplo, nuestro camping municipal está ingresando agua. Si bien hicimos unos nuevos cordones de contención para tratar de evitar que ingrese agua al camping, ya está ingresando agua en algunos sectores más bajos del camping. El turismo relacionado a la pesca se complica porque las zonas de la costanera, si bien no tenemos una costanera con infraestructura desarrollada, hay unos pequeños muelles donde la gente viene a pescar o viene a pescar en la costa, y con el río alto se complica y deja de acercarse a ese tipo de turista”.

De todos modos, planteó que “es un fenómeno que estábamos esperándolo porque por primera vez con muchísima anticipación se nos advirtió y fuimos corrigiendo todo lo que pudimos en la limpieza de canales dentro de la ciudad, algunas obras que pudimos encarar para mejorar un poco el tránsito del agua y que no se complique tanto, pero cuando el río sube y se cubren los caminos en la costanera es muy difícil acceder porque no se puede bajar por la barranca a esa zona de pesca. Y la pesca artesanal, obviamente que se complica porque crece el río y la gente que tiene ranchada en la isla deja de hacer esa pesca porque se quedan sin tierra en la isla”.

En este contexto, el intendente anticipó que “la decisión está tomada y el Festival de Doma y Folclore la vamos a realizar siempre y cuando, Dios mediante, el clima nos lo permita, porque es una fiesta al aire libre y no tenemos ningún edificio o construcción donde podamos albergar ni siquiera el evento de la parte artística sobre el escenario, y mucho menos la jineteada, el trabajo de la jineteada en el campo”.

“Tenemos prevista la fiesta ya oficializada del 7 al 11 de enero, hemos hecho los contratos con casi prácticamente todos los artistas; con los artistas más importantes, ya están todos los contratos firmados y los anticipos económicos hechos para esa reserva. Obviamente que tomamos la precaución de cubrir o de resguardar los recursos del municipio dentro de las posibilidades que tenemos de hacer de contrato de coproducción o de asegurar la contratación o poder reprogramar la contratación de un artista para poder hacer el evento en otra fecha, si sucede que tenemos que suspenderlo. En el campo propiamente donde los caballos, donde están los palenques, donde los caballos se atan, estamos por incorporar – como se hizo allá por el año 2017- más arena para que el agua escurra y para que sea más permeable el campo, porque si tenemos una lluvia de 30 o 40 milímetros de agua durante el día, la jineteada la podemos hacer igual a la noche. El campo tiene una pendiente importante para que el agua escurra y a la vez vamos a incorporar varias camionadas más de arena al predio. Después todo lo demás, más allá de tener que secar los asientos de las plateas y las tribunas si llueve durante el día, la fiesta la podemos realizar igual. Obviamente que, si la lluvia es en el horario que tenemos que trabajar con los equipos sonidos, las pantallas y los artistas, es muy difícil”, describió.

“Si abrimos la puerta del festival la noche correspondiente y comenzamos con el evento, a los artistas tenemos que pagarles y la gente consume su entrada. Si nosotros no abrimos las puertas del predio, hacemos la devolución de la entrada a la gente que pagó una entrada. De igual manera, nosotros tratamos de resguardar la contratación de artistas y poder reprogramar, ya sea para otra fecha o para otro año. Eso está previsto en los contratos”, explicó.

Por último, reveló que “dependiendo de la productora y de qué artista se trate, hay que abonar entre el 30 y el 50% de manera anticipada, o el 30% para confirmar la fecha y un 50% antes de la actuación” y explicitó que “en un día se vendieron todos los espacios para pilcheros y artesanos que teníamos previstos en el predio. Nos quedamos sin lugar porque el predio nos está quedando chico. Ese dinero se transfiere o se deposita a las cuentas del municipio y queda todo un registro de quien hizo esos depósitos, no se recibe más un solo centavo en efectivo. Si al festival lo suspendemos, ese dinero se le va a reintegrar a los que han hecho esa contratación de un espacio y lo mismo pasa con los artistas, si no abrimos el predio y tenemos que reprogramar o reprogramar durante el año que viene o para un próximo año, va a quedar ese contrato vigente”.