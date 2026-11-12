La diputada Romero defendió el Presupuesto 2027 y destacó las obras para Feliciano

La diputada provincial María Elena Romero (JxER) defendió en el recinto el proyecto de Presupuesto 2027. Destacó las obras para el departamento Feliciano, entre ellas el Corredor Norte, el puente de Paso Bravo y la ampliación de la Escuela Agrotécnica Nº 52.

Durante la sesión de este jueves, en la que se dio media sanción al Presupuesto 2027, Romero, que es docente jubilada y abogada especializada en Derecho Agrario, abrió su intervención aludiendo a su experiencia en el aula: “Cuando una maestra arma su planificación anual, no escribe lo que le gustaría hacer. Escribe lo que va a poder hacer. Un presupuesto es exactamente eso: la planificación de un gobierno. Y es, sobre todo, una prueba de honestidad”, definió.

La legisladora contrapuso el proyecto con los presupuestos de años anteriores que, según dijo, “prometían todo y no podían cumplir casi nada”. Luego, afirmó: “Hoy venimos a tratar un presupuesto distinto porque dice la verdad”.

Romero subrayó que la inversión de capital crece un 77 por ciento y que más de la mitad de cada peso del presupuesto “vuelve a los entrerrianos”, en escuelas, hospitales, seguridad y rutas. Al explicar el origen de esos recursos, señaló: “¿De dónde sale todo esto? Del orden”.

En ese sentido, la diputada recordó que “la deuda provincial pasó de representar el 67 por ciento de los ingresos corrientes al inicio de la gestión a una proyección del 23 por ciento para 2027 y retomó la definición del gobernador Rogelio Frigerio: ordenamos las cuentas para invertir más”.

Romero también destacó el artículo 19° que establece que ningún poder del Estado puede crear un gasto nuevo sin identificar antes su financiamiento. “Esa es la honestidad de la que hablaba al principio. Hecha ley”, sostuvo.

Obras para Feliciano

La diputada oriunda de San José de Feliciano señaló que “durante mucho tiempo el Estado provincial fue una promesa que llegaba tarde o que no llegaba”. Desde su experiencia como abogada agraria, valoró que el 100 por ciento del Impuesto Inmobiliario Rural se destine a los caminos de la producción: “Lo que aporta el campo, vuelve al campo”, remarcó.

“En Feliciano, este presupuesto tiene nombre y apellido”, afirmó, y enumeró las obras previstas en el Plan de Obras Públicas 2027 para el departamento: entre otras, el Corredor Norte, el puente sobre el arroyo Feliciano en Paso Bravo, la escuela agrotécnica Manuel Bernard, la segunda etapa de las lagunas de tratamiento y nuevo colector cloacal y el nuevo edificio de Tribunales

“Cuántas veces escuchamos prometer obras para el norte. Esta vez, están escritas en la Pey de Presupuesto», expresó.

Sobre la escuela agrotécnica, señaló que “allí se forman los chicos que mañana van a trabajar nuestra tierra” y la vinculó con una de las frases que el papa León XIV pronunció en su reciente visita al país: «Una Nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños. Cada ruta, cada puente, cada aula de esa escuela es una respuesta a esa pregunta. Es un chico de Feliciano que no se tiene que ir”, graficó.

Al dirigirse al resto de los bloques, Romero reconoció las diferencias políticas. Dijo que “hay miradas distintas y está bien que así sea”, al tiempo que planteó una pregunta común: “Ninguna generación comienza la patria desde cero. La recibe. Lo que nos toca decidir hoy es qué provincia vamos a entregar”.

Al cerrar, volvió al aula: “Los chicos no te creen por lo que decís. Te creen por lo que hacés. Los entrerrianos son iguales. Este presupuesto no les pide que nos crean: les muestra lo que estamos haciendo”.